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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Кинематографисты попросили похоронить Хуциева на Новодевичьем кладбище

Российские кинематографисты написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой дать распоряжение похоронить режиссера Марлена Хуциева на Новодевичьем кладбище. Об этом РБК сообщили в союзе кинематографистов.

Как уточняет ТАСС, письмо подписали режиссеры Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров, Владимир Грамматиков, Николай Досталь, Владимир Хотиненко и многие другие.

«Пока это Троекуровское кладбище, хотя кинематографисты настаивают на Новодевичьем. До конца ясности нет, департамент готов и к тому, и к другому варианту: если сверху поступит такая команда, то будет Новодевичье, если не поступит, значит будет Троекуровское», — уточнили РБК в союзе кинематографистов.

Там также отметили, что сейчас рассматривается возможность перезахоронить вместе с режиссером его скончавшуюся в январе жену Ирину.

Ранее выделить место на Новодевичьем кладбище просил председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. С соответствующей просьбой он обратился к столичному мэру Сергею Собянину. ​

Как сообщил РБК источник в мэрии Москвы, Хуциев будет захоронен на Троекуровском кладбище. «Сын ездил на Троекурово и выбрал это место, там же будет захоронена ранее скончавшаяся супруга Марлена. Про письмо режиссеров с просьбой о захоронении нам известно, но на уровне семьи режиссера было принято другое решение», — заявил собеседник.

РБК направил запрос пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову.

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«Одна из задач — вернуть искусству достоинство»: памяти Марлена Хуциева

Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни 19 марта.

Режиссер родился в 1925 году в Тбилиси. В 1952 году он окончил ВГИК. С 1953 по 1958 год работал на Одесской киностудии, в 1959 году Хуциев перешел на киностудию им. Горького, а затем на «Мосфильм». Среди картин, снятых режиссером, лидер проката 1956 года «Весна на Заречной улице», «Июльский дождь», «Застава Ильича». Он был сценаристом большинства своих фильмов, а также снялся в нескольких картинах. Хуциев — народный артист СССР, обладатель государственных наград и кинопремий.

Теги: кинематограф, Союз кинематографистов, Марлен Хуциев
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