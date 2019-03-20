Кинематографисты попросили похоронить Хуциева на Новодевичьем кладбище

Российские кинематографисты написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой дать распоряжение похоронить режиссера Марлена Хуциева на Новодевичьем кладбище. Об этом РБК сообщили в союзе кинематографистов.

Как уточняет ТАСС, письмо подписали режиссеры Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров, Владимир Грамматиков, Николай Досталь, Владимир Хотиненко и многие другие.

«Пока это Троекуровское кладбище, хотя кинематографисты настаивают на Новодевичьем. До конца ясности нет, департамент готов и к тому, и к другому варианту: если сверху поступит такая команда, то будет Новодевичье, если не поступит, значит будет Троекуровское», — уточнили РБК в союзе кинематографистов.

Там также отметили, что сейчас рассматривается возможность перезахоронить вместе с режиссером его скончавшуюся в январе жену Ирину.

Ранее выделить место на Новодевичьем кладбище просил председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. С соответствующей просьбой он обратился к столичному мэру Сергею Собянину. ​