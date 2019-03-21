Air Astana сохранит название после переименования столицы Казахстана

После переименования Астаны международный бренд под этим названием сохранится, заявил ​министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев в эфире телеканале «Хабар». В частности, по его словам, все ключевые объекты города — «Астана Опера», «Астана Арена», спортивные клубы и телеканал «Астана», а также авиакомпания Air Astana сохранят свои прежние названия.

«Мы сохраним уже всемирно известный бренд «Астана» и будем развивать новый бренд с огромным потенциалом «Нурсултан», — отметил министр.

Air Astana — национальный авиаперевозчик Казахстана. Компания является совместным предприятием Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» (51%) и британской компании BAE Systems PLC (49%).

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил об уходе с поста главы государства. 20 марта президентом страны стал экс-премьер Касым-Жомарт Токаев. Он предложил переименовать столицу в Нурсултан. Парламент Казахстана поддержал инициативу. Мэр Астаны Бахыт Султанов заявил, что жители города останутся «астанчанами» даже в случае переименования столицы.