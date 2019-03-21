Путин впервые поговорил с занявшим пост главы Казахстана Токаевым

В ходе телефонного разговора, в котором также участвовал Назарбаев, президенты договорились о скором визите Токаева в Россию

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Павел Александров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с бывшим и новым президентами Казахстана — Нурсултаном Назарбаевым и Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин поблагодарил Назарбаева за его вклад в развитие отношений между двумя странами. Накануне, 20 марта, Путин высоко отозвался о действиях Назарбаева на посту главы Казахстана в ходе совещания с членами правительства России. «У нас есть все основания сказать ему большое спасибо за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов», — сказал тогда Путин.

Обращаясь к Токаеву, Путин поздравил его со вступлением в должность и пожелал успехов. В ближайшем будущем, следует из сообщения пресс-службы Кремля, ожидается визит нового главы Казахстана в Россию.

Путин уже поздравлял Токаева с победой, направив в среду телеграмму. Состоявшийся в четверг телефонный разговор стал первым с момента принесения Токаевым присяги главы государства.