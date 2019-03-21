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Кремль прокомментировал полет американского В-52 у границ России

Отправка американских бомбардировщиков в Европу и их полеты рядом с границами России ведут к росту напряженности в этих районах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

​«Подобные действия США не ведут к укреплению безопасности и стабильности в том регионе, который непосредственно прилегает к российским границам», — сказал Песков, отметив, что «с военной и тактической точки зрения этот вопрос должны комментировать военные специалисты».

Ранее 21 марта Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлен американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress, совершающий полет на Балтийским морем, из-за чего в воздух были подняты два российских истребителя Су-27. Ведомство также сообщило, что полет бомбардировщик совершал «на значительном удалении» от российской границы. В какой именно день это произошло, в Минобороны не уточнили, добавив, что после того как B-52 изменил траекторию полета и удалился от границы России, Су-27 вернулись на аэродром базирования.

В понедельник, 18 марта, мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил о том, что вблизи границ Калининградской и Ленинградской областей пролетал Boeing B-52H Stratofortress. В определенный момент он находился на расстоянии в 191 км от Санкт-Петербурга.

Кроме того, бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress действовал в районе Балтики 16 марта, выполняя имитацию бомбардировки сил Балтийского флота. Ближе чем на 150 км к границам России он в тот день не подлетал. Когда ПВО России начали сопровождать его, он развернулся, сообщал телеканал «Звезда».

Теги: бомбардировщик, B-52, Балтика, границы России, ВВС США, Дмитрий Песков
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