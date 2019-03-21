Россия подняла в воздух истребители из-за полета B-52 над Балтикой

Стратегический бомбардировщик США B-52 совершал полет над Балтийским морем, Минобороны России из-за этого подняло в воздух два истребителя Су-27. После этого американский самолет удалился от российской границы, сообщили в Минобороны. Кадры полета B-52 ведомство опубликовало на своей странице в YouTube.
Американский самолет зафиксировали «на значительном удалении» от российской границы.
После того как B-52 изменил траекторию полета и удалился от границы России, Су-27 вернулись на свой аэродром базирования, добавили военные.
Опубликованный министерством видеоролик длится 10 секунд, на нем запечатлен только американский стратегический бомбардировщик.