Россия подняла в воздух истребители из-за полета B-52 над Балтикой

Россия подняла в воздух истребители из-за полета B-52 над Балтикой

Москва также распространила видео полета американского стратегического бомбардировщика. Российские военные сообщили, что самолет находился далеко от госграницы

Истребитель ​Су-27 (Фото: Владимир Ларионов / Интерпресс / ТАСС)

Стратегический бомбардировщик США B-52 совершал полет над Балтийским морем, Минобороны России из-за этого подняло в воздух два истребителя Су-27. После этого американский самолет удалился от российской границы, сообщили в Минобороны. Кадры полета B-52 ведомство опубликовало на своей странице в YouTube.

Американский самолет зафиксировали «на значительном удалении» от российской границы.

Видео: Минобороны России

После того как B-52 изменил траекторию полета и удалился от границы России, Су-27 вернулись на свой аэродром базирования, добавили военные.

Опубликованный министерством видеоролик длится 10 секунд, на нем запечатлен только американский стратегический бомбардировщик.