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Россия подняла в воздух истребители из-за полета B-52 над Балтикой
Москва также распространила видео полета американского стратегического бомбардировщика. Российские военные сообщили, что самолет находился далеко от госграницы
Истребитель ​Су-27 (Фото: Владимир Ларионов / Интерпресс / ТАСС)

Стратегический бомбардировщик США B-52 совершал полет над Балтийским морем, Минобороны России из-за этого подняло в воздух два истребителя Су-27. После этого американский самолет удалился от российской границы, сообщили в Минобороны. Кадры полета B-52 ведомство опубликовало на своей странице в YouTube.

Американский самолет зафиксировали «на значительном удалении» от российской границы.

Видео: Минобороны России

После того как B-52 изменил траекторию полета и удалился от границы России, Су-27 вернулись на свой аэродром базирования, добавили военные.

Опубликованный министерством видеоролик длится 10 секунд, на нем запечатлен только американский стратегический бомбардировщик.

В какой именно день истребители были подняты в воздух, в сообщении не говорится. 18 марта мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил о том, что вблизи границ Калининградской и Ленинградской областей пролетал B-52. В определенный момент он находился на расстоянии меньше 200 км от Санкт-Петербурга.

Еще один B-52 в районе Балтики PlaneRadar зафиксировал 16 марта. В Москве заявили, что этот самолет взяли на сопровождение средства ПВО, после чего он развернулся. 
Автор: Андрей Гатинский
Теги: B-52, Су-27
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