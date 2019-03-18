Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing B-52H Stratofortress летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей. Об этом в аккаунте в Twitter сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По данным сервиса, американский бомбардировщик вылетел из авиабазы Фейрфорд в Великобритании и направился к Калининградской области в 17:45 мск.

Ресурс добавляет, что в 19:25 мск он находился в воздушном пространстве Эстонии на расстоянии 191 км от Санкт-Петербурга.

Бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress летал в районе Балтики 16 марта. Ранее американский военный самолет B-52 также пролетел над нейтральными водами Балтийского моря. По данным Минобороны России, он развернулся в обратную сторону сразу после того, как его взяли на сопровождение дежурные средства российских ПВО.