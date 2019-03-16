Стратегический бомбардировщик ВВС США был замечен у границ России

Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress был замечен в районе Балтики во время выполнения маневров недалеко от российских границ. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сервиса мониторинга полетов PlaneRadar.

В ходе учений летательный аппарат, способный нести ядерное и высокоточное оружие Stratofortress, выполнил имитацию бомбардировки Балтийского флота.

По данным Минобороны России, бомбардировщик не приближался к границам России ближе, чем на 150 км. Когда ПВО России начали сопровождать его, он развернулся, сообщает телеканал «Звезда».

6 марта бомбардировщик B-52 Stratofortress пролетел вблизи спорных островов в Южно-Китайском море.

За прошедшую неделю российские военные заметили у границ 17 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выполнили три вылета для перехвата и сопровождения иностранных самолетов-разведчиков.