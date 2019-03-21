В МЧС сочли «соответствующими ситуации» действия пожарных в Кемерово

Пожарные, обвиненные в халатности и неверной организации тушения возгорания в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», действовали адекватно ситуации, считают в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Такое заявление сделал замдиректора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Сергей Сивенков, сообщает «РИА Новости».

«За этот год сделан анализ ситуации по действиям наших сотрудников при пожаре в «Зимней вишне». В той ситуации, в которой они оказались, пожарные действовали соответственно ситуации», — сказал Сивенков.

Пожар в ТЦ в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось на этаже, где находились развлекательный центр и кинотеатр, и быстро охватило все здание. Жертвами пожара стали 60 человек, большая часть которых была детьми.

После пожара было возбуждено уголовное дело, среди 15 фигурантов которого двое пожарных. Это бывший начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, которого обвинили в халатности. По версии следствия, Генин проигнорировал слова очевидца, который сообщил пожарному, как быстрее пройти к месту скопления людей, и повел звено к дальней лестнице. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь и были вынуждены вернуться назад, потеряв время.