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Пожар в Кемерово ,  
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В МЧС сочли «соответствующими ситуации» действия пожарных в Кемерово

Пожарные, обвиненные в халатности и неверной организации тушения возгорания в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», действовали адекватно ситуации, считают в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Такое заявление сделал замдиректора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Сергей Сивенков, сообщает «РИА Новости».

«За этот год сделан анализ ситуации по действиям наших сотрудников при пожаре в «Зимней вишне». В той ситуации, в которой они оказались, пожарные действовали соответственно ситуации», — сказал Сивенков.

Пожар в ТЦ в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось на этаже, где находились развлекательный центр и кинотеатр, и быстро охватило все здание. Жертвами пожара стали 60 человек, большая часть которых была детьми.

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После пожара было возбуждено уголовное дело, среди 15 фигурантов которого двое пожарных. Это бывший начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, которого обвинили в халатности. По версии следствия, Генин проигнорировал слова очевидца, который сообщил пожарному, как быстрее пройти к месту скопления людей, и повел звено к дальней лестнице. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь и были вынуждены вернуться назад, потеряв время.

В МЧС ранее неоднократно заявляли, что считают действия Генина верными. «Руководствоваться указаниями сообщений очевидцев пожарный не может. В таком случае он нарушает требования Боевого устава пожарной охраны», — отмечали в министерстве.

Второй обвиненный сотрудник пожарной службы — руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин. Следствие считает, что он не организовал надлежащую разведку при тушении пожара. В августе 2018 году, находясь в СИЗО, Бурсин пытался покончить собой и был госпитализирован.

Теги: Кемерово, Пожар, пожарные, халатность, МЧС
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