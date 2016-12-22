СК задержал командира тушившего «Зимнюю вишню» пожарного звена

Сотрудники Следственного комитета России (СК) задержали начальника караула пожарно-спасательной части № 2 в Кемерово Сергея Генина, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК России (халатность). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СКР.

Ранее СК завел дело на Генина. По версии следствия, очевидец Александр Ананьев сообщил пожарным, что в кинотеатре торгового центра «Зимняя вишня», в котором 25 марта произошел пожар, находится много людей, включая детей. Он также заявил, что быстрее всего добраться до кинотеатра можно по расположенной рядом лестнице. Следствие считает, что Генин проигнорировал слова Ананьева и повел звено к дальней лестнице. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь и были вынуждены вернуться назад. В результате они воспользовались лестницей, на которую указал Ананьев.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следствие указывает, что пожарными «было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей». «В результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на четвертом этаже в кинозале № 2 ТРЦ «Зимняя вишня», — указывали в СК. Ананьев подтвердил РБК свои показания.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. СК завел уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. В их число входят: начальник кемеровского Госстройнадзора Танзилия Комкова, управляющая ТЦ Надежда Судденок, техдиректор компании — собственника ТЦ Георгий Соболев и гендиректор компании Юлия Богданова, руководитель компании «Системный интегратор», отвечавшей за пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко, отвечавший за установку пожарной сигнализации техник Александр Никитин и чоповец Сергей Антюшин.

