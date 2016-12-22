Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,19 61,51 EUR Нал. 79,72 76,35 USD Бирж. 62,76 -0,27 EUR Бирж. 77,70 -0,15 USD ЦБ. 64,06 +1,69 EUR ЦБ. 79,28 +2,43 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 6912,20 +58,90 MOEX 2192,15 +0,85% RTS 1083,53 -0,67% Brent 72,12 +1,52% DJIA 24295,01 -0,46% Nasdaq 7097,84 +0,05% FTSE 7257,14 -0,13%
СК задержал командира тушившего «Зимнюю вишню» пожарного звена
Лента новостей
Комиссия Поклонской усмотрела нарушение закона в жалобе на Слуцкого 20:04, Политика Польская комиссия аннулировала отчет по катастрофе Ту-154 Качиньского 20:02, Общество Пентагон заявил о готовности предоставить Трампу военные решения по Сирии 20:01, Политика Le Figaro сообщила о переброске сирийской авиации на базу Хмеймим 19:47, Политика Суд на Украине отпустил капитана «Норда» под личное обязательство 19:41, Общество Евро и доллар подешевели на 3 руб. на фоне скачка цен на нефть 19:37, Финансы В Сирии автобус с российскими журналистами попал под обстрел 19:35, Политика Прокурор Ниццы рассказал о пяти выездах Керимова за границу 19:17, Бизнес Суд в Подмосковье постановил закрыть свалку «Лесная» под Серпуховом 19:14, Общество Турчинов назвал отказ от ядерного оружия исторической ошибкой Украины 19:07, Политика Fitch описало риски для рейтингов регионов из-за новых санкций США 18:59, Экономика Истребитель французских ВВС по ошибке сбросил бомбу на завод 18:57, Общество «Газпрому» вдвое повысят квоту на продажу газа на бирже 18:53, Бизнес Fitch вслед за Moody’s отозвало рейтинги UC Rusal 18:52, Бизнес Голодец пообещала решить проблемы с местами в детсадах за «два-три года» 18:51, Общество Путин заявил о беспокойстве за «все более хаотичную» обстановку в мире 18:44, Политика Россия и Еврокомиссия обсудили транзит газа через Украину 18:38, Экономика Обозреватель «Эха Москвы» рассказал о нападении на его машину в Москве 18:37, Общество Акционеры Renova Management AG распустили совет директоров из-за санкций 18:34, Бизнес Цена барреля нефти Brent впервые более чем за три года превысила $73 18:29, Экономика Адвокат Лесли и Рыбки назвал срок их содержания в изоляторе в Паттайе 18:23, Общество Кремль заявил об отказе участвовать в «Twitter-дипломатии» 18:23, Политика Генштаб России прокомментировал отправку авианосца США на Ближний Восток 18:19, Политика СК задержал командира тушившего «Зимнюю вишню» пожарного звена 18:18, Общество Компания Пригожина наняла юристов из-за обвинений США во вмешательстве 18:13, Политика Еврокомиссия проверила офис телеканала Ziggo Sport 18:09, Технологии и медиа Силуанов допустил возможность оказать помощь «Русалу» через госбанки 18:00, Бизнес Киев поддержал предложение Трампа к России готовиться к удару по Сирии 17:59, Политика
СК задержал командира тушившего «Зимнюю вишню» пожарного звена
Пожар в Кемерово, 18:18
0
СК задержал командира тушившего «Зимнюю вишню» пожарного звена

Сотрудники Следственного комитета России (СК) задержали начальника караула пожарно-спасательной части № 2 в Кемерово Сергея Генина, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК России (халатность). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СКР.

Ранее СК завел дело на Генина. По версии следствия, очевидец Александр Ананьев сообщил пожарным, что в кинотеатре торгового центра «Зимняя вишня», в котором 25 марта произошел пожар, находится много людей, включая детей. Он также заявил, что быстрее всего добраться до кинотеатра можно по расположенной рядом лестнице. Следствие считает, что Генин проигнорировал слова Ананьева и повел звено к дальней лестнице. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь и были вынуждены вернуться назад. В результате они воспользовались лестницей, на которую указал Ананьев.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Росгвардия анонсировала проверку более 5 тыс. ЧОПов
Общество

Следствие указывает, что пожарными «было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей». «В результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на четвертом этаже в кинозале № 2 ТРЦ «Зимняя вишня», — указывали в СК. Ананьев подтвердил РБК свои показания.

Прощание с жертвами пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. СК завел уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. В их число входят: начальник кемеровского Госстройнадзора Танзилия Комкова, управляющая ТЦ Надежда  Судденок, техдиректор компании — собственника ТЦ Георгий Соболев и гендиректор компании Юлия Богданова, руководитель компании «Системный интегратор», отвечавшей за пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко, отвечавший за установку пожарной сигнализации техник Александр Никитин и чоповец Сергей Антюшин.
 

Теги: Пожар , Кемерово
Главное
Евро и доллар подешевели на 3 руб. на фоне скачка цен на нефть Финансы
Материалы по теме
Росгвардия анонсировала проверку более 5 тыс. ЧОПов Общество
СК заявил о проверке чиновников на коррупцию после пожара в ТЦ в Кемерово Общество
Топилин рассказал о ходе выплат семьям погибших при пожаре в Кемерово Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.