Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году оценили в 7 млрд руб.

Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году оценили в 7 млрд руб.

В России за 2018 год ущерб от выявленных фактов коррупции в министерствах и ведомствах, где предусмотрена военная служба, вырос до 7 млрд руб. Об этом заявил главный военный прокурор России Валерий Петров на расширенном заседании коллегии Главной военной прокуратуры, передает ТАСС.

По его словам, за год к ответственности за нарушения антикоррупционных норм были привлечены более 2,8 тыс. лиц, из которых 28 были уволены «в связи с утратой доверия». Коррупцию прокурор назвал «корнем большинства проблем в состоянии законности».

«Необходимо в рамках национального плана противодействия коррупции активизировать мероприятия по пресечению таких проявлений», — подчеркнул он.

Тем не менее на коллегии отметили и положительные сдвиги в расследовании преступлений военной прокуратурой. В частности, в 2018 году государству был возмещен ущерб на сумму 6,5 млрд руб.