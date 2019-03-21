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Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году оценили в 7 млрд руб.

В России за 2018 год ущерб от выявленных фактов коррупции в министерствах и ведомствах, где предусмотрена военная служба, вырос до 7 млрд руб. Об этом заявил главный военный прокурор России Валерий Петров на расширенном заседании коллегии Главной военной прокуратуры, передает ТАСС.

По его словам, за год к ответственности за нарушения антикоррупционных норм были привлечены более 2,8 тыс. лиц, из которых 28 были уволены «в связи с утратой доверия». Коррупцию прокурор назвал «корнем большинства проблем в состоянии законности».

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«Необходимо в рамках национального плана противодействия коррупции активизировать мероприятия по пресечению таких проявлений», — подчеркнул он.

Тем не менее на коллегии отметили и положительные сдвиги в расследовании преступлений военной прокуратурой. В частности, в 2018 году государству был возмещен ущерб на сумму 6,5 млрд руб.

Согласно сообщению на сайте Генеральной прокуратуры России, всего в 2018 году военные прокуроры выявили более 388 тыс. нарушений законов. К административной ответственности привлекли 9,6 тыс. должностных и юридических лиц, к материальной — 4,1 тыс., к дисциплинарной — 30 тыс. военнослужащих.

Теги: ущерб, коррупция, военная сфера, оценка
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