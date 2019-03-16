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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Политика ,  
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Порошенко после коррупционного скандала начал реформу гособоронзаказа
Глава государства подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о реформе оборонно-промышленного комплекса. Решение принято на фоне коррупционного скандала в украинской армии
Петр Порошенко (Фото: Mykola Lazarenko / Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа». Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Решение принято в условиях «необходимости усиления роли отечественных оборонных предприятий <…> в выполнении задач по обеспечению сил безопасности и обороны новым и модернизированным вооружением и военной техникой в условиях агрессии Российской Федерации», сказано в сообщении.

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В рамках реформы будет проведен осмотр оборонно-промышленного комплекса, правительству поручено устранить коррупционные риски, повысить уровень прозрачности и усилить контроль за деятельностью «Укроборонпрома» и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, решено организовать аудит «Укроборонпрома» с привлечением международных экспертов, а его результаты сообщить общественности.

Коррупционный скандал вокруг «Укроборонпрома» разразился за несколько недель до выборов президента. Согласно расследованию Bihus.info, оборонные предприятия страны занимались поставками по завышенным ценах продукции в армию, при этом в коррупционных схемах были задействованы высокопоставленных чиновников из окружения Порошенко, а также представители различных спецслужб, включая Службу безопасности Украины (СБУ) и НАБУ, военную прокуратуру и Государственную фискальную службу. В отношении чиновников заведены уголовные дела.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Украина, Петр Порошенко, коррупция, гособоронзаказ
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