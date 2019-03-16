Порошенко после коррупционного скандала начал реформу гособоронзаказа

Глава государства подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о реформе оборонно-промышленного комплекса. Решение принято на фоне коррупционного скандала в украинской армии

Петр Порошенко (Фото: Mykola Lazarenko / Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа». Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Решение принято в условиях «необходимости усиления роли отечественных оборонных предприятий <…> в выполнении задач по обеспечению сил безопасности и обороны новым и модернизированным вооружением и военной техникой в условиях агрессии Российской Федерации», сказано в сообщении.

В рамках реформы будет проведен осмотр оборонно-промышленного комплекса, правительству поручено устранить коррупционные риски, повысить уровень прозрачности и усилить контроль за деятельностью «Укроборонпрома» и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, решено организовать аудит «Укроборонпрома» с привлечением международных экспертов, а его результаты сообщить общественности.