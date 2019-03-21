Облдума Волгограда лишила депутата полномочий за оскорбление пенсионеров

Депутаты Волгоградской областной Думы досрочно лишили парламентария Гасана Набиева полномочий из-за оскорблений в адрес малоимущих пенсионеров. Об этом сообщается на сайте облдумы.

Депутаты на заседании рассмотрели личное заявление Набиева о сложении полномочий с 14 марта 2019 года и поддержали соответствующее постановление.

Гасан Набиев на заседании областной думы 6 марта назвал тех, кто получает пенсии в размере 8 тыс. руб., «тунеядцами и алкашами», поясняя, что малоимущим человек становится по своей вине.

Комиссия по этике «Единой России» 12 марта рекомендовала исключить депутата из партии за высказывания, которые «оскорбили и унизили человеческое достоинство многих людей, честно и добросовестно работавших всю свою жизнь». Набиева исключили на следующий день.