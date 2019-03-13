Депутата исключили из «Единой России» за слова об «алкашах и тунеядцах»

Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева исключили из «Единой России» за слова о том, что маленькие пенсии получают «алкаши» и «тунеядцы». Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Сегодня состоялось заседание президиума регионального отделения партии, единогласным решением Гасан Набиев исключен из партии», — сказали в пресс-службе.

Накануне комиссия по этике партии во главе с председателем Валентиной Терешковой рекомендовала исключить Набиева из «Единой России» из-за того, что его высказывания «оскорбили и унизили человеческое достоинство многих людей, честно и добросовестно работавших всю свою жизнь». Депутат по видеосвязи объяснил свой поступок, однако его слова не убедили членов комиссии.

В начале марта Набиев на заседании областной думы заявил, что пенсии в размере 8 тыс. руб. получают «тунеядцы и алкаши». Он отмечал, что человек становится малоимущим по своей вине, хотя мог бы стать «нормальным человеком». Впоследствии он извинился за свои слова.