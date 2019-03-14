Депутат досрочно сложил полномочия после слов об «алкашах и тунеядцах»

Депутат досрочно сложил полномочия после слов об «алкашах и тунеядцах»

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, который ранее заявил, что маленькие пенсии получают «алкаши и тунеядцы», написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

В сообщении говорится, что комитет по госстроительству, местному самоуправлению и развитию территорий рекомендовал принять проект соответствующего постановления. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании.

6 марта Набиев на заседании областной думы заявил, что пенсии в размере 8 тыс. руб., в отличие от тех, кто трудился, получают «тунеядцы и алкаши». По его мнению, человек, который мог бы быть «нормальным», становится малоимущим по своей вине. Позднее он извинился за свое «неточное высказывание по поводу пенсий».

12 марта комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить Набиева из партии, поскольку его высказывания «оскорбили и унизили человеческое достоинство многих людей, честно и добросовестно работавших всю свою жизнь». Депутата исключили на следующий день.