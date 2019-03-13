Минфин установил исторический рекорд по размещению госдолга

За январь 2019 года было продано ОФЗ на 77 млрд руб. (меньше чем за два сегодняшних аукциона), за февраль на 167 млрд руб., за половину марта уже на 137,9 млрд руб. Таким образом к настоящему времени Минфин выполнил план по заимствованиям на I квартал (450 млрд руб.) на 85%.
Сегодняшнее размещение прошло на фоне увеличения интереса нерезидентов к ОФЗ из-за роста привлекательности развивающихся рынков для инвесторов, а также торможения в Конгрессе США прохождения законопроектов по новым санкциям против России, в том числе против нового госдолга.
В январе доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла с 24,4 до 25%, а в феврале подросла еще немного — до 25,5%. Выход нерезидентов из ОФЗ наблюдался с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против UC Rusal и En+ миллиардера Олега Дерипаски. За апрель–декабрь 2018 года вложения нерезидентов сократились на 561 млрд руб., указывал глава управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов.
Па последних аукционах февраля иностранцы за один день приобрели ОФЗ на 28,5 млрд руб., установив рекорд с сентября 2017 года. Кроме общего благоприятного фона для развивающихся рынков, часть аналитиков увидела в таком росте спроса со стороны нерезидентов «венесуэльский след», писал РБК. Инвесторы из Венесуэлы могли скупать ОФЗ с целью сохранить сбережения на фоне нестабильной ситуации у себя на родине и американских санкций, затрудняющих работу на западных рынках.
Столь существенный объем размещения ОФЗ сейчас главным образом определяется двумя факторами, говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Во-первых, новый механизм размещения способствует более активному спросу со стороны инвесторов. Во-вторых, инвесторы на данный момент сохраняют инертность к росту геополитических рисков в отношении российских активов. Пока эта тенденция продолжается, нерезиденты также являются непосредственными участниками поддержки спроса на аукционах Минфина, отмечает эксперт.
Новые «правила игры» дают ведомству возможность удовлетворить любой объем заявок на покупку, поданных по приемлемым для него ценам, соглашается портфельный управляющий УК Альфа-Капитал Евгений Жорнист. Таким образом сейчас все зависит от спроса на рублевый госдолг. Он довольно сильный, что не удивительно: растет спрос на активы развивающихся рынков, локальные валюты укрепляются, нефть дорожает, доля нерезидентов в ОФЗ растет, перечисляет эксперт.
ОФЗ выглядят привлекательно и с фундаментальной точки зрения, указывает Жорнист. Инфляция исходя из недельных данных составляет около 5,3% годовых, что ниже ожиданий регулятора, поэтому в отсутствие серьезных санкций дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ не ожидается, а напротив во второй половине года будут складываться предпосылки для ее снижения, отмечает он. Похоже все больше инвесторов, которые обычно действует на опережение, начинают разделять такой взгляд на рынок, предполагает специалист «Альфа-Капитала».
У рекордных размещений впрочем есть и минусы. Хотя новый механизм размещения и позволяет министерству привлекать значительно больше в сравнении с объемами конца прошлого года, рост стоимости таких заимствований довольно очевиден, считает Дейнека. «По нашим оценкам, «плата» за масштаб объемов размещения может достигать порядка 30-50 б.п. в доходностях ОФЗ», — говорит он. «По поводу перспектив сохранения таких объемов размещений у нас есть большие сомнения. Запас прочности оптимизма рынков первого квартала, особенно в отношении рублевых активов, уже в апреле может начать очень быстро снижаться», — пессиместичен аналитик «БКС Премьер.