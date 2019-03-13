Минфин установил исторический рекорд по размещению госдолга

Минфин поставил новый рекорд по размещению ОФЗ, продав за день облигаций на 91,4 млрд руб. Это больше чем за весь январь. Рекорды ставятся на фоне роста спроса иностранцев, в котором ряд аналитиков увидели «венесуэльский след»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин провел 13 марта​ два аукциона по размещению госдолга, на которых удалось разместить облигаций федерального займа (ОФЗ) суммарно на 91,4 млрд руб. Это крупнейшие размещение госдолга за всю историю.

На первом аукционе предлагались ОФЗ с погашением в июле 2022 года. Минфину удалось их разместить на 34,718 млрд руб. с доходностью 8,02% при спросе в 61,5 млрд руб. Позднее десятилетние облигации (с погашением 23 мая 2029 года) были проданы инвесторам с доходностью 8,47% на 56,72 млрд руб. при уровне спроса в 83,55 млрд руб.

До сегодняшних аукционов рекордным считалось первое размещение инфляционных облигаций, состоявшееся 21 июля 2015 года. Тогда Минфин занял 75 млрд руб. Крупнейшие размещение на регулярных аукционах было зафиксировано в прошлом месяце — 27 февраля 2019 года, когда Минфин продал за один день ОФЗ на 57,6 млрд руб.​

Минфин стал ставить рекорды по размещениям после того, как перешло на новый формат аукционов, перестав в феврале 2019 года указывать планируемый объем заимствований. В итоге с начала года Минфин начал наращивать объем размещаемого госдолга после провального II полугодия, когда на фоне санкционных рисков и неблагоприятной конъюнктуры на развивающихся рынках аукционы Минфина заканчивались неудачно.