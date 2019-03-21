Глава Якутии ответил на сообщения об антимигрантских погромах в регионе

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал в Instagram сообщения о нападениях на мигрантов.
В Якутске 17 марта прошел стихийный митинг, участники которого требовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки, в котором подозревают выходцев из Киргизии. После этого десятки мигрантов не вышли на работу. Местные СМИ писали о случаях нападения на приезжих и погромах их торговых точек.
Глава республики написал, что все подозреваемые в причастности к изнасилованию задержаны и арестованы.
«Истерия, нагнетаемая сейчас некоторыми неадекватными пользователями соцсетей о якобы погромах и транспортном коллапсе, не соответствует действительности. Стройки, транспорт, торговые центры во всех районах республики работают в штатном режиме», — сообщил Николаев, подчеркнув, что после задержания «пары провокаторов» ситуация в регионе стабилизировалась.