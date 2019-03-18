В Якутии после дела об изнасиловании пообещали разобраться с миграцией

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,46 -0,35 EUR Бирж. 73,04 -0,36 Brent 67,49 1,21% USD Нал. 65,21 64,07 EUR Нал. 73,87 72,75 USD ЦБ 64,67 -0,75 EUR ЦБ 73,36 -0,71 EUR/USD 1,1328 0,0005 BTC/USD Бирж. 4 065,80 -3,10 IMOEX 2 483,70 0,28% RTSI 1 213,35 1,39% DJIA 25 846,19 -0,01% Nasdaq 7 691,23 0,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,16%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,37%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,16%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,37%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 64,67 (-0,75) Quote, 13:53
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 73,36 (-0,71) Quote, 13:53
NASA сообщило о взрыве метеорита в районе Камчатки Технологии и медиа, 19:52 Президент Сербии допустил радикализацию протестов Политика, 19:50 Суд приговорил чеченского правозащитника Оюба Титиева к 4 годам колонии Общество, 19:49 Будущее здравоохранения: что мешает внедрению искусственного интеллекта РБК и Philips, 19:35 Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн Общество, 19:33 Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве Политика, 19:24 Оман решил покинуть мониторинговый комитет ОПЕК+ Экономика, 19:17 Путин пошутил о нехватке денег у евреев на строительство синагоги в Крыму Общество, 19:15 Путин счел «крымскую весну» доказательством любви России к себе Политика, 19:13 Бизнес на модном тренде: как адаптировать стратегию к переменам РБК и «Билайн» Бизнес, 19:10 Минтруд зафиксировал рост количества безработных Общество, 19:02 Росстат сообщил об ускорении промышленности до максимума с 2017 года Экономика, 19:01 «Газпром» отчитался о снижении поставок газа в Европу в начале года Бизнес, 18:56 Путин позвал Эрдогана и Нетаньяху на открытие мечети и синагоги в Крыму Политика, 18:55
Политика ,  
0 
В Якутии после дела об изнасиловании пообещали разобраться с миграцией
Власти Якутии провели встречу с общественностью после прошедших в республике протестов из-за изнасилования жительницы Якутска выходцами из Средней Азии. Губернатор и мэр пообещали усилить борьбу с нелегальными мигрантами
Руководство Якутии на встрече с жителями (Фото: Сардана Авксентьева / Facebook)

Руководство Якутии провело встречу с жителями столицы региона, которые накануне вышли на акцию протеста после похищения и изнасилования жительницы города. В преступлении подозревают нелегальных мигрантов.

На встрече с властями в спорткомплексе «Триумф» было около 6 тыс. человек, рассказала РБК пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова. Глава республики Айсен Николаев пообещал пришедшим бороться с нелегальной иммиграцией и незаконным предпринимательством, отметила она.

Спорткомплекс был заполнен битком, мест не хватало, много людей осталось на улице, рассказал один из участников встречи. Главы республики Айсена Николаева сначала не было, и люди начали требовать его приезда, пересказывает события участник встречи в «Триумфе».

Появившись, Николаев пообещал выявлять незаконных приезжих и депортировать их, а в случае необходимости — принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов. Все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов, пообещал глава республики.

​Помимо Николаева на встрече присутствовали замминистра республиканского МВД Константин Неустроев, замглавы следственного управления СКР по Якутии Николай Алексеев, а также руководство якутского управления ГУВД и глава русской общины в республике Александр Подголов. Также были начальник республиканского УФМС Владимир Высоких и начальник миграционной службы в том же управлении Игорь Посельский.

Люди хотели услышать, что власти будут предпринимать, чтобы привести ситуацию в правовое поле, рассказала РБК мэр Якутска Сардана Авксентьева. «То, что произошло, подняло вопрос о борьбе с нелегальным бизнесом. Речь не идет о каком-то межнациональном конфликте, речь идет о том, чтобы привести в соответствие с законом все предприятия, которые действуют в сфере общественного питания, в сфере торговли и транспортных услуг», — подчеркнула глава города. Она сказала собравшимся, что совместно с координационным советом по предпринимательству при главе Якутска усилит работу по борьбе с нелегальным бизнесом.

Авксентьева признала, что «какие-то единичные хулиганские выходки (в отношении выходцев из Средней Азии в Якутске после инцидента с изнасилованием) действительно были». «Но все собравшиеся разошлись спокойно, никаких лозунгов о разжигании межнациональной розни не было», — подчеркнула она.

На встречу с представителями руководства республики прибыли не только жители Якутска, но и жители соседних со столицей республики улусов. В центре города перед началом мероприятия образовалась пробка, рассказал РБК один из участников встречи.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева, выступая перед собравшимися, заявила, что «якутам нужно собраться и навести порядок, нам нужно себя проявить», рассказывает собеседник РБК. Она требовала покончить с нелегальным бизнесом (мигрантов), которые не соблюдают правила и не платят налоги. Мэр также сказала, что нужно распланировать проверки кафе, автобусов, бизнеса нелегальных мигрантов, добавил участник встречи в беседе с РБК.

После выступлений руководства региона и города люди разошлись. Часть отправилась к мечети, рассказывает один из очевидцев. Накануне, после состоявшегося стихийного митинга, территория мечети была оцеплена полицией, сообщал РБК.

Накануне вечером на Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта была похищена и изнасилована одна из жительниц города. Республиканский главк Следственного комитета возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК (похищение человека).

«Произошедшее в Якутске в ночь на 17 марта циничное преступление всех нас потрясло. Жительницу Якутска, одинокую мать, возвращавшуюся домой к дочери, во дворе дома силой затолкали в машину, увезли и изнасиловали. Правоохранительные органы сработали оперативно, все трое подозреваемых задержаны по горячим следам. Понимаю мотивы жителей Якутска, собравшихся вчера вечером на стихийный митинг. Особый общественный резонанс дело вызвало именно потому, что наглую выходку совершили мигранты, граждане Киргизии», — написал глава Якутии в Facebook. 

Авторы: Елизавета Антонова, Наталья Галимова
Теги: Республика Саха (Якутия), Якутск, миграция
Материалы по теме
В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании
Общество
Аэропорт Якутска эвакуировали из-за угрозы взрыва
Общество
В Якутии 3,5 тыс. человек остались без света из-за аварии на ЛЭП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter