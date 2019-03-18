В Якутии после дела об изнасиловании пообещали разобраться с миграцией

В Якутии после дела об изнасиловании пообещали разобраться с миграцией

Власти Якутии провели встречу с общественностью после прошедших в республике протестов из-за изнасилования жительницы Якутска выходцами из Средней Азии. Губернатор и мэр пообещали усилить борьбу с нелегальными мигрантами

Руководство Якутии на встрече с жителями (Фото: Сардана Авксентьева / Facebook)

Руководство Якутии провело встречу с жителями столицы региона, которые накануне вышли на акцию протеста после похищения и изнасилования жительницы города. В преступлении подозревают нелегальных мигрантов.

На встрече с властями в спорткомплексе «Триумф» было около 6 тыс. человек, рассказала РБК пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова. Глава республики Айсен Николаев пообещал пришедшим бороться с нелегальной иммиграцией и незаконным предпринимательством, отметила она.

Спорткомплекс был заполнен битком, мест не хватало, много людей осталось на улице, рассказал один из участников встречи. Главы республики Айсена Николаева сначала не было, и люди начали требовать его приезда, пересказывает события участник встречи в «Триумфе».

Появившись, Николаев пообещал выявлять незаконных приезжих и депортировать их, а в случае необходимости — принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов. Все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов, пообещал глава республики.

​Помимо Николаева на встрече присутствовали замминистра республиканского МВД Константин Неустроев, замглавы следственного управления СКР по Якутии Николай Алексеев, а также руководство якутского управления ГУВД и глава русской общины в республике Александр Подголов. Также были начальник республиканского УФМС Владимир Высоких и начальник миграционной службы в том же управлении Игорь Посельский.

Люди хотели услышать, что власти будут предпринимать, чтобы привести ситуацию в правовое поле, рассказала РБК мэр Якутска Сардана Авксентьева. «То, что произошло, подняло вопрос о борьбе с нелегальным бизнесом. Речь не идет о каком-то межнациональном конфликте, речь идет о том, чтобы привести в соответствие с законом все предприятия, которые действуют в сфере общественного питания, в сфере торговли и транспортных услуг», — подчеркнула глава города. Она сказала собравшимся, что совместно с координационным советом по предпринимательству при главе Якутска усилит работу по борьбе с нелегальным бизнесом.