В Якутии после дела об изнасиловании пообещали разобраться с миграцией

Руководство Якутии провело встречу с жителями столицы региона, которые накануне вышли на акцию протеста после похищения и изнасилования жительницы города. В преступлении подозревают нелегальных мигрантов.
На встрече с властями в спорткомплексе «Триумф» было около 6 тыс. человек, рассказала РБК пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова. Глава республики Айсен Николаев пообещал пришедшим бороться с нелегальной иммиграцией и незаконным предпринимательством, отметила она.
Спорткомплекс был заполнен битком, мест не хватало, много людей осталось на улице, рассказал один из участников встречи. Главы республики Айсена Николаева сначала не было, и люди начали требовать его приезда, пересказывает события участник встречи в «Триумфе».Появившись, Николаев пообещал выявлять незаконных приезжих и депортировать их, а в случае необходимости — принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов. Все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов, пообещал глава республики.
Помимо Николаева на встрече присутствовали замминистра республиканского МВД Константин Неустроев, замглавы следственного управления СКР по Якутии Николай Алексеев, а также руководство якутского управления ГУВД и глава русской общины в республике Александр Подголов. Также были начальник республиканского УФМС Владимир Высоких и начальник миграционной службы в том же управлении Игорь Посельский.
Люди хотели услышать, что власти будут предпринимать, чтобы привести ситуацию в правовое поле, рассказала РБК мэр Якутска Сардана Авксентьева. «То, что произошло, подняло вопрос о борьбе с нелегальным бизнесом. Речь не идет о каком-то межнациональном конфликте, речь идет о том, чтобы привести в соответствие с законом все предприятия, которые действуют в сфере общественного питания, в сфере торговли и транспортных услуг», — подчеркнула глава города. Она сказала собравшимся, что совместно с координационным советом по предпринимательству при главе Якутска усилит работу по борьбе с нелегальным бизнесом.