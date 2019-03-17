В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании

В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании

Митингующие потребовали наказать виновных в преступлении. СК возбудил уголовное дело по статьям «похищение человека» и «изнасилование». Полиция задержала подозреваемого, он является выходцем из Средней Азии

Стихийный митинг в Якутске (Фото: РБК)

На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилова одна из жительниц города. Источник РБК, близкий к администрации Якутии, рассказал, что в изнасиловании подозревают мигрантов. «Их уже задержали», — добавил он. Источник в региональном МВД подтвердил РБК, что в преступлении подозреваются трое выходцев из Средней Азии, один из них задержан, в отношении двух других проводится проверка.

Руководитель администрации главы республики Федор Борисов призывал собравшихся разойтись, но люди продолжали прибывать на площадь, рассказал РБК один из очевидцев, он же предоставил РБК видео с митинга.

Видео: РБК

По данным местного портала SakhaNews, за порядком на площади следили сотрудники полиции. Полиция распорядилась оцепить территорию местной мечети после того, как в городе прошел стихийный митинг, сообщает издание «Якутия.Инфо».

РБК направил запрос в МВД по республике Саха с просьбой уточнить количество человек, пришедших на стихийный митинг 17 марта в Якутске.