В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

На маршруты в городе не вышли десятки автобусов. Также в Якутске закрыты овощные киоски, где работали мигранты. У приезжих в городе проблемы с документами, пояснил источник РБК. Теперь они, по его данным, их пытаются дооформить

Фото: Zuma / ТАСС

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу. Об этом РБК сообщил собеседник, близкий к руководству Якутска. Ранее об этом изданию Sakhaday рассказал директор якутской Единой диспетчерской службы Андрей Шарыгин.

По данным источника РБК, 19 числа на маршрут не вышли 40 из 450 автобусов — не было водителей. Также в городе закрыты овощные киоски. У всех местных мигрантов, которые не вышли на работу, как указал источник РБК, «большие проблемы с разрешительными документами». Он пояснил, что сейчас эти люди срочно пытаются дооформить необходимые бумаги — получить регистрацию, санитарные книжки и миграционные патенты (документ, подтверждающий право иностранных граждан, прибывающих в Россию в безвизовом порядке, осуществлять трудовую деятельность).​

Чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, 19 марта в Якутск прибыла группа представителей правительства Киргизии. Ее возглавил зампредседателя госслужбы республики по миграции Самат Токтоболотов, передал портал News.Ykt.ru. Делегация, по его информации, уже встретилась с и.о. представителя МИД России в Якутске Наталией Татариновой и сотрудниками Министерства по внешним связям и делам народов Якутии.

Глава этого ведомства, как рассказали в его пресс-службе, сообщил гостям о принятых для разрешения ситуации мерах, а Самат Токтоболотов «резко осудил преступление, совершенное представителем Киргизии в отношении жительницы Якутска, и выразил свою признательность за решение данного вопроса в рамках правового поля».