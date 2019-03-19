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Kraft Heinz $46 (+42,77%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
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Общество ,  
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В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
На маршруты в городе не вышли десятки автобусов. Также в Якутске закрыты овощные киоски, где работали мигранты. У приезжих в городе проблемы с документами, пояснил источник РБК. Теперь они, по его данным, их пытаются дооформить
Фото: Zuma / ТАСС

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу. Об этом РБК сообщил собеседник, близкий к руководству Якутска. Ранее об этом изданию Sakhaday рассказал директор якутской Единой диспетчерской службы Андрей Шарыгин.

По данным источника РБК, 19 числа на маршрут не вышли 40 из 450 автобусов — не было водителей. Также в городе закрыты овощные киоски. У всех местных мигрантов, которые не вышли на работу, как указал источник РБК, «большие проблемы с разрешительными документами». Он пояснил, что сейчас эти люди срочно пытаются дооформить необходимые бумаги — получить регистрацию, санитарные книжки и миграционные патенты (документ, подтверждающий право иностранных граждан, прибывающих в Россию в безвизовом порядке, осуществлять трудовую деятельность).​

Чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, 19 марта в Якутск прибыла группа представителей правительства Киргизии. Ее возглавил зампредседателя госслужбы республики по миграции Самат Токтоболотов, передал портал News.Ykt.ru. Делегация, по его информации, уже встретилась с и.о. представителя МИД России в Якутске Наталией Татариновой и сотрудниками Министерства по внешним связям и делам народов Якутии.

Общество
В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании

Глава этого ведомства, как рассказали в его пресс-службе, сообщил гостям о принятых для разрешения ситуации мерах, а Самат Токтоболотов «резко осудил преступление, совершенное представителем Киргизии в отношении жительницы Якутска, и выразил свою признательность за решение данного вопроса в рамках правового поля».

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и обмене информацией в области работы с мигрантами, указали в министерстве.

Спустя несколько часов после этого о работе по выявлению правонарушений среди мигрантов отчиталось местное управление Роспотребнадзора. По его данным, ежегодно обследования на ВИЧ, туберкулез и заболевания, передаваемые половым путем, проходят до 10 тыс. иностранцев, которые приезжают в Россию работать. С апреля все они также обязательно будут привиты от кори, отметили в ведомстве.

Политика
В Якутии после дела об изнасиловании пообещали разобраться с миграцией

За последние пять лет, как рассказали в Роспотребнадзоре, местные врачи выявили у мигрантов 159 случаев «социально значимых инфекционных заболеваний». «Управлением принято 99 решений о нежелательности пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Материалы переданы в управление по вопросам миграции республиканского МВД в Якутске. Иностранные граждане депортированы за пределы России», — добавили в пресс-службе.

Стихийный антимигрантский митинг состоялся в городе вечером 17 марта. Он прошел после того, как в Якутске пропала местная девушка. Впоследствии стало известно, что ее похитили и изнасиловали. Источники РБК уточняли, что в этом преступлении подозревают трех выходцев из Средней Азии, все они задержаны. Республиканский главк СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК (похищение человека).

После несанкционированной акции с представителями общественности встретились местные власти. Они пообещали выявлять незаконно приехавших и депортировать их, а в случае необходимости принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов.

Авторы: Елизавета Антонова, Евгения Маляренко
Теги: Якутск, мигранты
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