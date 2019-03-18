Обвиняемый в стрельбе в Новой Зеландии отказался от адвоката

Обвиняемый в стрельбе в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчёрче 28-летний Брентон Таррант отказался от услуг адвоката и собирается сам представлять себя в суде. Об этом пишет местная газета New Zealand Herald.

Дежурный адвокат Ричард Питерс, который представлял стрелка ранее, подтвердил изданию, что он более не представляет интересы обвиняемого. По его словам, Таррант сообщил ему о намерении самостоятельно защищать себя в будущем в субботу, 16 марта.

Издание указывает, что такими действиями обвиняемый хочет превратить судебный процесс в «платформу для продвижения своих убеждений», которые он изложил в разосланном новозеландским политикам перед нападением на мечети манифесте.

Вооруженная атака на две мечети в новозеландском городе Крайстчёрче произошла в минувшую пятницу, 15 марта. В результате теракта, по последним данным, погибли 50 человек, еще десятки получили ранения. По подозрению в совершении преступления задержаны три человека, включая гражданина Австралии. Брентону Тарранту уже предъявили обвинения.