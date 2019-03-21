Аваков счел необходимым уважать говорящих на русском языке украинцев

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о необходимости уважать тех украинцев, которые на постоянной основе разговаривают на русском языке.

Он отметил, что сам является выходцем из восточной Украины, поэтому относится к этой ситуации сдержанно. «Искренне считаю, что патриотизм не заключается в том, чтобы устраивать языковые люстрации и соревнования», — сказал Аваков.

При этом глава МВД подчеркнул, что чем «естественнее будет идти ситуация с уважением украинскому языку, тем быстрее будет достигнута цель». «Мы должны уважать тех наших граждан, и я подчеркиваю наших, а не русских граждан, которые привыкли читать, думать и излагать мысли на русском языке», — заявил Аваков.

По мнению министра, через 20-30 лет эта проблема на Украине будет забыта. Он напомнил, что есть государственный закон, согласно которому официальные лица страны на службе обязаны говорить на государственном языке.