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В Херсоне отменили региональный статус русского языка
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В Херсоне отменили региональный статус русского языка
Политика, 15:51
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В Херсоне отменили региональный статус русского языка

Херсонский городской совет 19 октября отменил региональный статус русского языка, сообщают «Херсонские вести». За проголосовали 33 из 38 депутатов, не голосовали три члена «Оппозиционного блока» и один внефракционный депутат.

Русский язык получил статус регионального в Херсоне в августе 2012 года согласно закону «Об основах государственной языковой политики». Закон устанавливал статус регионального для языка, который является родным не менее чем для 10% населения.

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В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал этот закон недействительным. В марте президент Украины Петр Порошенко пообещал не ущемлять права носителей других языков. В июле украинский лидер подписал указ, вводящий экзамен по украинскому языку для тех, кто намерен получить гражданство Украины.

В октябре Верховная рада Украины поддержала законопроект о признании украинского языка единственным государственным.

Теги: Херсон , русский язык , Украина
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