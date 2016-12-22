В Волынской области Украины запретили «русскоязычный культурный продукт»

Депутаты Волынского областного совета поддержали решение установить мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» на территории региона. Об этом сообщается на сайте облсовета. Под таким продуктом подразумеваются произведения на русском языке или российских авторов.

Указывается, что такое решения принято во избежание напряженности в обществе, а также чтобы не допустить разжигания межнациональной розни, защитить информпространство Украины от «гибридных воздействий государства-агрессора», преодолеть последствия «длительной языковой русификации».

Запрет действует «до момента полного прекращения оккупации территории Украины», говорится в сообщении.

В конце октября «русскоязычный культурный продукт» запретили в Житомирской области Украины. По словам депутатов облсовета, запрет касается трансляции на территории региона российских фильмов, а также выступлений российских актеров.

В середине октября опрос телеканала NewsOne показал, что только четверо из десяти жителей Украины хотели бы смотреть телевидение на украинском языке.