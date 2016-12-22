Рада поддержала законопроект о государственном языке

Депутаты Верховной рады Украины поддержали законопроект о признании единственным государственным языком украинского. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что за законопроект проголосовал 261 депутат. Согласно документу, каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, а государство будет обеспечивать возможности его изучения. Теперь для получения гражданства иностранцам будет необходимо выучить украинских язык.

Законопроект обязывает вести делопроизводство и документооборот и рабочее общение на государственном языке. Согласно документу, каждый гражданин имеет право получить образование на украинском языке. При этом в детских садах можно использовать язык нацменьшинств в соответствии с законодательством.

В СМИ, книгоиздании, рекламе и на телевидении, компьютерных программах и почтовой связи также должен использоваться государственный язык.

Документ не распространяется на личное общение.

Законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и должности уполномоченного по защите госязыка.

В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал недействительным закон «Об основах государственной языковой политики». Он устанавливал статус регионального для языка, который являлся родным не менее чем для 10% населения. Закон позволял властям некоторых регионов использовать русский язык в документации. Регионы Западной Украины согласно этому закону придавали статус регионального венгерскому и румынскому языкам.

В марте президент Украины Петр Порошенко пообещал не ущемлять права носителей других языков и заботиться о них при осуществлении программы укоренения украинского языка. В начале июня он подписал указ, который предусматривает сдачу экзамена по украинскому языку для тех, кто хочет получить гражданство Украины.