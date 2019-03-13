Палата общин попросила кабинет Мэй не выходить из ЕС без сделки

Палата общин попросила кабинет Мэй не выходить из ЕС без сделки

Однако это решение парламентариев не носит обязывающий характер. Накануне законодатели отклонили условия, которых добилась премьер-министр Тереза Мэй

Сторонники и противники Brexit у здания британского парламента (Фото: Tim Ireland / AP)

Палата общин парламента Великобритании выступила против Brexit без предварительных договоренностей с Евросоюзом «при любом сценарии», сообщает Reuters.

Соответствующее решение поддержали 312 парламентариев, против выступили 308.

Как объясняет Би-би-си, позиция правительства изначально заключалась в том, что Великобритания не покинет ЕС без сделки 29 марта, однако такая формулировка не исключала выход без соглашения из объединения в более поздний период. Новым же голосованием парламентарии уточнили позицию: Великобритания в принципе не должна выходить без соглашения.

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