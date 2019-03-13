Brexit , 23:09
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Палата общин попросила кабинет Мэй не выходить из ЕС без сделки
Однако это решение парламентариев не носит обязывающий характер. Накануне законодатели отклонили условия, которых добилась премьер-министр Тереза Мэй
Сторонники и противники Brexit у здания британского парламента
Палата общин парламента Великобритании выступила против Brexit без предварительных договоренностей с Евросоюзом «при любом сценарии», сообщает Reuters.
Соответствующее решение поддержали 312 парламентариев, против выступили 308.
Как объясняет Би-би-си, позиция правительства изначально заключалась в том, что Великобритания не покинет ЕС без сделки 29 марта, однако такая формулировка не исключала выход без соглашения из объединения в более поздний период. Новым же голосованием парламентарии уточнили позицию: Великобритания в принципе не должна выходить без соглашения.
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