Путин поздравил нового главу Казахстана со вступлением в должность

Путин поздравил нового главу Казахстана со вступлением в должность

Президент Владимир Путин поздравил со вступлением в должность исполняющего обязанности главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что в России Токаева знают как опытного государственного деятеля, который внес личный вклад в укрепление партнерских отношений двух стран.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — отметил Путин.