Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева. В ходе совещания с членами правительства Путин назвал Казахстан «самым близким союзником» России и выразил надежду на то, что преемственность в отношениях будет сохранена и после ухода Назарбаева.
«В связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул свой высший государственный пост, у нас есть все основания сказать ему большое спасибо за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов», — сказал Путин. Эти слова были встречены аплодисментами участников совещания.
Президент России особо отметил, что Назарбаев является одним из инициаторов продвинутой интеграции России и Казахстана и одним из создателей Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подчеркнув, что этот проект развивался очень успешно, благодаря «прямой, непосредственной поддержке» президента Казахстана.
«С нашей стороны будем делать все, чтобы эти процессы поддерживать», — добавил Путин.