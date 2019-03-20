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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России назвал покинувшего свой пост лидера Казахстана инициатором продвинутой интеграции двух стран и пожелал ему здоровья и успехов
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева. В ходе совещания с членами правительства Путин назвал Казахстан «самым близким союзником» России и выразил надежду на то, что преемственность в отношениях будет сохранена и после ухода Назарбаева.

«В связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул свой высший государственный пост, у нас есть все основания сказать ему большое спасибо за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов», — сказал Путин. Эти слова были встречены аплодисментами участников совещания.

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Президент России особо отметил, что Назарбаев является ​одним из инициаторов продвинутой интеграции России и Казахстана и одним из создателей Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подчеркнув, что этот проект развивался очень успешно, благодаря «прямой, непосредственной поддержке» президента Казахстана.

«С нашей стороны будем делать все, чтобы эти процессы поддерживать», — добавил Путин.

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Нурсултан Назарбаев ушел путем Дэн Сяопина

Накануне, 19 марта, Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении с себя полномочий президента Казахстана. Он сохранит за собой посты председателя совбеза республики, председателя правящей партии «Нур Отан», а также останется членом Конституционного совета. Позднее пресс-служба президента Казахстана сообщила, что перед объявлением об отставке Назарбаев провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого собеседники «договорились о продолжении регулярных контактов в будущем».

До выборов, которые должны состояться в 2020 году, обязанности главы Казахстана будет исполнять бывший премьер и бывший спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин
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