ФСБ пресекла попытку мигрантов из Африки попасть из России в ЕС

ФСБ пресекла попытку мигрантов из Африки попасть из России в ЕС

В Ростовской области пограничники перекрыли канал переправки африканских мигрантов в Евросоюз. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на погрануправление ФСБ по области.

По данным ведомства, канал шел транзитом через Украину. В конце января в пограничной зоне в Донецке Ростовской области правоохранители задержали пять граждан из Африки. При проверке выяснилось, что они приехали в Россию законно, однако планировали попасть на территорию Польши в обход пункта пропуска и без визы.

До этого они останавливались в хостеле в городе Каменск-Шахтинский, где сутки жили скрытно, после чего отправились в Донецк. Суд выдворил их с территории России, а также запретил въезд на пять лет. Владельца хостела оштрафовали на 400 тыс. руб.

В середине марта в Латвии завершили строительство 93-километрового забора на границе с Россией. Правительство отмечало, что она необходима для ограничения потока нелегальных мигрантов. Решение построить заграждение приняли в сентябре прошлого года и власти Финляндии для предотвращения угрозы проникновения африканской чумы свиней.

