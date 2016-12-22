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Финляндия решила построить забор на границе с Россией для защиты от АЧС
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Финляндия решила построить забор на границе с Россией для защиты от АЧС
Общество, 06:58
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Финляндия решила построить забор на границе с Россией для защиты от АЧС

Финляндия приняла решение построить на границе с Россией забор, чтобы предотвратить угрозу проникновения на территорию страны африканской чумы свиней (АЧС), передает Yle.

По ее данным, забор будет сделан из стальной сетки, что поможет создать преграду для диких кабанов, которые также являются переносчиками АЧС. Отмечается, что вспышка африканской чумы свиней была выявлена в 200 км от финской границы.

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Общество

В Министерстве сельского и лесного хозяйства Финляндии заявили, что сперва будет проведено исследование о целесообразности строительства ограждения, после чего будет принято окончательно решение. Кроме того, ведомство изучит вопрос негативного влияния от строительства забора на другие виды животных.

Теги: АЧС , африканская чума свиней , Финляндия , государственная граница , забор
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