В Латвии построили 93-километровый забор на границе с Россией

В Латвии построили 93-километровый забор на границе с Россией

Заграждение из колючей проволоки высотой 2,7 м строилось с 2016 года. Рекомендацию укрепить границу, как пояснили тогда в вооруженных силах республики, Латвия получила от руководства НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвийские власти завершили строительство 93-километрового заграждения из колючей проволоки на границе с Россией. Об этом сообщает местное издание Delfi.

Строительство началось в 2016 году. Годом ранее правительство Латвии подписало соглашение, которое установило необходимость укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы, чтобы ограничить поток нелегальных мигрантов из России. Усилить контроль над границами, пояснил тогда командующий Национальными вооруженными силами страны генерал Раймонд Граубе, Риге рекомендовало руководство НАТО.

В проект включили не только полосу заграждений из проволоки высотой 2,7 м, вдоль других участков границы проложены патрульные тропы и сделаны контрольные полосы.​ Общие затраты на строительство составят €21 млн. Завершить работы планируется в 2020 году.

Издание указывает, что после возведения забора на участках, где он поставлен, существенно снизилось количество нарушений границы. После этого в Риге приняли решение построить еще 100 аналогичных заграждений за €5,6 млн. Этот проект пока находится только на бумаге, деньги из бюджета еще не выделены.