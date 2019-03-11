В Латвии построили 93-километровый забор на границе с Россией

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,03 -0,26 EUR Бирж. 74,13 -0,01 Brent 66,62 0,83% USD Нал. 66,69 65,48 EUR Нал. 74,92 73,71 USD ЦБ 66,08 0,11 EUR ЦБ 74,29 -0,28 EUR/USD 1,1226 0,0044 BTC/USD Бирж. 3 941,72 -58,38 IMOEX 2 470,57 -0,25% RTSI 1 179,02 -0,05% DJIA 25 554,24 0,41% Nasdaq 7 532,63 1,68%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,14%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,47%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,14%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,47%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 66,08 (+0,11) Quote, 13:57
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 74,29 (-0,28) Quote, 13:57
В Киеве заметили три корабля ФСБ России недалеко от украинского буксира Политика, 19:13 ООН уточнила число погибших сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии Общество, 19:09 Тимошенко призвала Порошенко снять его кандидатуру с выборов Политика, 19:01 Тульскому «Арсеналу» разрешили проводить матчи на своем стадионе Спорт, 18:56 Кольский полуостров на авто: как доехать до полярного сияния с комфортом РБК и Haval​, 18:46 ВВС США показали первый полет сверхзвукового беспилотника Valkyrie Общество, 18:37 Размер дохода для комфортного обслуживания ипотеки оценили в 71 тыс. руб. Экономика, 18:36 В Латвии построили 93-километровый забор на границе с Россией Политика, 18:27 Следователи направили в суд дело еще одного участника банды Басаева Общество, 18:22 Лановой опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации Общество, 18:17 СМИ анонсировали назначение Зидана на пост тренера «Реала» Спорт, 18:17 Очевидец сообщил о странном звуке перед падением Boeing в Эфиопии Общество, 17:57 Токен Stellar подорожал на 10% Крипто, 17:53 Порошенко назвал мешающих Украине вступить в НАТО и ЕС «врагов» Политика, 17:50
Политика ,  
0 
В Латвии построили 93-километровый забор на границе с Россией
Заграждение из колючей проволоки высотой 2,7 м строилось с 2016 года. Рекомендацию укрепить границу, как пояснили тогда в вооруженных силах республики, Латвия получила от руководства НАТО
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвийские власти завершили строительство 93-километрового заграждения из колючей проволоки на границе с Россией. Об этом сообщает местное издание Delfi.

Строительство началось в 2016 году. Годом ранее правительство Латвии подписало соглашение, которое установило необходимость укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы, чтобы ограничить поток нелегальных мигрантов из России. Усилить контроль над границами, пояснил тогда командующий Национальными вооруженными силами страны генерал Раймонд Граубе, Риге рекомендовало руководство НАТО.

Политика
Президент Латвии заявил о необходимости Европы сдерживать Россию

В проект включили не только полосу заграждений из проволоки высотой 2,7 м, вдоль других участков границы проложены патрульные тропы и сделаны контрольные полосы.​ Общие затраты на строительство составят €21 млн. Завершить работы планируется в 2020 году.

Издание указывает, что после возведения забора на участках, где он поставлен, существенно снизилось количество нарушений границы. После этого в Риге приняли решение построить еще 100 аналогичных заграждений за €5,6 млн. Этот проект пока находится только на бумаге, деньги из бюджета еще не выделены.

Политика
ВС Латвии сообщили о российском истребителе Су-27 у морских границ страны

Помимо Латвии укрепляют свои границы с Россией и другие страны Прибалтики. Так, Литва в настоящее время строит забор длиной 44,6 км на участке границы с Россией в Калининградской области. Решение построить заграждение приняли в сентябре прошлого года и власти Финляндии. Причина — предотвращение угрозы проникновения африканской чумы свиней.

Автор: Анна Трунина
Теги: Латвия, Росграница, граница с Латвией
Материалы по теме
Президент Латвии заявил о необходимости Европы сдерживать Россию
Политика
Минобороны Латвии обвинило россиян в рассылке порочащих его главу писем
Политика
ВС Латвии сообщили о российском истребителе Су-27 у морских границ страны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter