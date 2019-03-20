Россия и Сирия предложили США участвовать в вывозе беженцев из «Рукбана»

Россия и Сирия предложили США участвовать в вывозе беженцев из «Рукбана»

Россия и Сирия предложили США принять участие в операции по выводу беженцев из лагеря ​«Эр-Рукбан». Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов стран, опубликованном на сайте Минобороны России.

«Предлагаем американской стороне принять участие в организации прикрытия проведения гуманитарной операции по эвакуации страдающих сирийских граждан с воздуха совместными усилиями ВКС России и командования Вооруженных сил США в зоне Эт-Танф», — отмечается в заявлении.

​В штабах отметили, что американские военные не способны оказать влияние на боевиков, которые «бесчинствуют в оккупированной зоне». Правительство Сирии выразило готовность совместно с военной полицией России обеспечить охрану шести автомобильных колонн с беженцами.

Страны также попросили США поддержать инициативу и назначить представителей, которые будут участвовать в сопровождении колонн, а также повлиять на боевиков, чтобы получить беспрепятственный доступ в лагерь.