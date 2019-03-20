Назарбаев переедет из президентской резиденции в библиотеку

Назарбаев переедет из президентской резиденции в библиотеку

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переедет из резиденции Акорды в здание библиотеки — «Назарбаев-центр». Об этом заявил глава канцелярии первого президента Махмуд Касымбеков, сообщает ​Tengrinews.

Отмечается, что там у Назарбаева будет свой кабинет.

После того как 19 марта президент объявил, что уходит в отставку, была создана канцелярия первого президента. Ее возглавил Касымбеков, ранее руководивший канцелярией главы государства. Отмечается, что он будет курировать «документационное обеспечение» деятельности Назарбаева.

«Назарбаев-центр» был построен в Астане по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Девятиэтажное здание имеет площадь более 28 тыс. кв. м. Комплекс выполняет функции библиотеки, архива, музея, культурно-образовательного и научно-исследовательского центра.