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Отставка Назарбаева ,  
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Назарбаев переедет из президентской резиденции в библиотеку

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переедет из резиденции Акорды в здание библиотеки — «Назарбаев-центр». Об этом заявил глава канцелярии первого президента Махмуд Касымбеков, сообщает ​Tengrinews.

Отмечается, что там у Назарбаева будет свой кабинет.

После того как 19 марта президент объявил, что уходит в отставку, была создана канцелярия первого президента. Ее возглавил Касымбеков, ранее руководивший канцелярией главы государства. Отмечается, что он будет курировать «документационное обеспечение» деятельности Назарбаева.

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«Назарбаев-центр» был построен в Астане по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Девятиэтажное здание имеет площадь более 28 тыс. кв. м. Комплекс выполняет функции библиотеки, архива, музея, культурно-образовательного и научно-исследовательского центра.

Сложив полномочия президента, Назарбаев сохранил за собой пост председателя Совета нацбезопасности страны и членство в Конституционном совете. Также он остается председателем правящей партии «Нур Отан». Назарбаев стал последним ушедшим в отставку «советским» лидером.

До президентских выборов обязанности главы государства будет исполнять бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. 20 марта он принес присягу.

Теги: Нурсултан Назарбаев, отставка, переезд
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