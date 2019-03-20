ФСИН решила обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена обязать сотрудников исправительных учреждений официально приносить извинения заключенным в случае совершения противоправных действий. Об этом говорится в проекте приказа о внесении поправок в Кодекс этики и служебного поведения сотрудников, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время в законодательстве России отсутствует норма, которая обязывает сотрудников ИК и федеральных государственных гражданских служащих УИС приносить извинения пострадавшим от их противозаконных действий, а также их родственникам.

По мнению авторов приказа, изменения, которые хотят внести в Кодекс, позволят повысить дисциплину сотрудников при выполнении их служебных обязанностей.

Ранее в марте генпрокурор Юрий Чайка заявил, что в 2018 году были установлены многочисленные факты «неправомерного наложения взысканий на лишенных свободы лиц, причинения им физических и нравственных страданий». По мнению Чайки, главная причина происходящего — недостаточная открытость системы наказаний и «круговая порука», которые появились из-за неэффективного контроля.​