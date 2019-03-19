В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления. Об этом говорится в заявлении местной прокуратуры.

Записка находилась в автомобиле красного цвета, который, по предварительным данным, подозреваемый использовал для побега. «Записка <...> и суть фактов указывают на террористический мотив», — говорится в сообщении. Ее содержание не уточняется.

Правоохранительные органы также сообщили дополнительную информацию о жертвах и пострадавших. В результате стрельбы погибли 19-летняя девушка и двое мужчин 28 и 49 лет. Три женщины получили серьезные ранения, еще четыре человека пострадали незначительно.

Нападение на людей в трамвае в Утрехте произошло 18 марта. По делу о стрельбе задержаны трое мужчин. Главный подозреваемый — уроженец Турции Гёкмен Танис. Reuters и турецкое информагентство Anadolu писали, что у Таниса были психологические проблемы и сложности в семье. Однако следствие не исключало никаких версий, в том числе что это было сделано в террористических целях. Сообщалось, что он был судим за кражи, его обвиняли в попытке убийства и изнасиловании. ​