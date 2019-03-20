Рябков счел отказ от доллара защитой экономики стран от действий США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что отказ от доллара позволит повысить защищенность экономик стран от произвольных действий США, которые, по мнению дипломата, злоупотребляют положением национальной валюты.

По словам Рябкова, в настоящее время наблюдается трансформация внешней политики США, которая обращена в политику санкций.

«У этой политики много поклонников, и не только в США. Но эта политика, на мой взгляд, только консолидирует позиции тех, кто полон решимости ей противостоять», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Дипломат отметил, что более широкое использование Вашингтоном санкционных методов, в том числе «попытки удушения целых стран, накидывая на них санкционные удавки, форсирует пересмотр отношения многих политиков и экономических операторов к роли американского доллара».