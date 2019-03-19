Минфин США ввел санкции против венесуэльской госкомпании Minerven

Вашингтон ввел санкции против венесуэльской горнодобывающей корпорации Minerven и ее главы Адриана Антонио Пердомо Маты. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

В опубликованном документе говорится, что компания и ее руководитель обвиняются в незаконных операциях с золотом.

Глава ведомства Стивен Мнучин пояснил это решение тем, что Minerven и ее глава поддерживали «коррумпированный режим» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Мы будем активно преследовать тех, кто связан с проводимой Мадуро безрассудной незаконной торговлей золотом», — подчеркнул министр, отметив, что действия венесуэльского президента способствуют кризису в латиноамериканской стране.