Бизнес , 09:37
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Газпромбанк вышел из капитала совместной c венесуэльской PDVSA компании
Газпромбанк вышел из капитала совместного с венесуэльской нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA) предприятия Petrozamorа, сообщил РБК представитель кредитной организации. «Банк полностью вышел из косвенного владения компанией Petrozamora, детали сделки не раскрываются», — уточнил он.
Газпромбанк подтвердил Reuters, что покинул капитал Petrozamora. По данным источников агентства, российский банк владел миноритарным пакетом акций компании GPBGlobal Resources, которой принадлежало 40% акций Petrozamora. Остальными 60% владеет венесуэльская PDVSA.
«Косвенный миноритарный пакет акций СП Petrozamora был продан группе инвесторов, не имеющих отношения к группе Газпромбанка», — подчеркнул источник в банке.