Лукашенко выразил сожаление в связи с отставкой Назарбаева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, который объявил о решении уйти в отставку. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что с большим сожалением воспринял эту новость. По его словам, их связывали тесные многолетние рабочие и дружеские отношения.

Назарбаев и Лукашенко договорились встретиться во время юбилейного саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Астане в мае этого года. В рамках встречи они решили обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия между странами.

Также с Назарбаевым провел переговоры президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Во время разговора киргизский лидер особо подчеркнул усилия Назарбаева в развитии и процветании Казахстана.