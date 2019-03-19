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Греф назвал финансовое оздоровление Utair единственным вариантом

Председатель правления Сбербанка Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета кредитной организации заявил, что финансовое оздоровление компании Utair является единственным вариантом развития авиаперевозчика, а Сбербанк готов его в этом поддержать, передает корреспондент РБК.

«Мы пока не видим никакого другого пути, кроме как поддержка и путь на оздоровление. Очевидно, что альтернатив просто не видно», — отметил Греф.

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По его словам, текущее управление авиакомпанией является достаточно адекватным, несмотря на то что несколько лет назад стратегия перевозчика была более агрессивной.

При этом Греф подчеркнул, что сейчас ряд факторов, особенно внешних, складываются не в пользу Utair, «к их несчастью». «Мы не могли предположить, какой будет рост цен на керосин», — добавил глава Сбербанка.

Также Греф сообщил, что Сбербанк позитивно оценивает представленную Utair новую финансовую модель оздоровления.

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Utair предложила кредиторам бизнес-план с запрещенными Boeing

В начале декабря прошлого года стало известно, что Utair начала процедуру реструктуризации семилетнего кредита на 18,9 млрд руб., который был предоставлен ей в 2015 году синдикатом из 11 банков.

Позднее авиакомпания заявила, что решила приостановить выплаты процентов по этому кредиту. Компания обещала возобновить выплаты только летом 2019 года. Идею авиакомпании поддержал Сбербанк, а остальные банки с ней не согласились. В итоге авиакомпания допустила дефолт.

14 марта источники РБК сообщили, что Utair, пятая по размеру российская авиакомпания, представила обновленную финансовую модель, разослав ее банкам-кредиторам. В частности, в модели говорилось, что компания намеревается сделать ставку на самолеты Boeing 737 MAX, эксплуатацию которых запретили во многих странах мира после того, как 10 марта самолет этой модели разбился в Эфиопии. Кроме того, в модели утверждалось, что Utair намерена агрессивно соперничать с лоукостером «Победа», который принадлежит «Аэрофлоту».

Теги: Герман Греф, Сбербанк, Utair
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