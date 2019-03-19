Греф назвал финансовое оздоровление Utair единственным вариантом

Председатель правления Сбербанка Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета кредитной организации заявил, что финансовое оздоровление компании Utair является единственным вариантом развития авиаперевозчика, а Сбербанк готов его в этом поддержать, передает корреспондент РБК.

«Мы пока не видим никакого другого пути, кроме как поддержка и путь на оздоровление. Очевидно, что альтернатив просто не видно», — отметил Греф.

По его словам, текущее управление авиакомпанией является достаточно адекватным, несмотря на то что несколько лет назад стратегия перевозчика была более агрессивной.

При этом Греф подчеркнул, что сейчас ряд факторов, особенно внешних, складываются не в пользу Utair, «к их несчастью». «Мы не могли предположить, какой будет рост цен на керосин», — добавил глава Сбербанка.