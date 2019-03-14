Utair представила план финансового оздоровления с запрещенным Boeing

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,42 0,02 EUR Бирж. 73,91 -0,20 Brent 67,83 0,82% USD Нал. 65,89 65,07 EUR Нал. 74,57 73,61 USD ЦБ 65,40 -0,19 EUR ЦБ 74,06 0,04 EUR/USD 1,1296 -0,0034 BTC/USD Бирж. 3 942,10 -7,10 IMOEX 2 467,46 -0,13% RTSI 1 187,99 -0,10% DJIA 25 702,89 0,58% Nasdaq 7 643,41 0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 65,4 (-0,19) Quote, 12:36
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 74,06 (+0,04) Quote, 12:36
Доброжелательная среда и ипотека 8%: о чем говорили на съезде РСПП Бизнес, 16:10  Акции «Черкизово» дорожали в течение дня на 50% Бизнес, 16:07 Аэродромная машина врезалась в самолет на Ямале Общество, 16:06 «Новапорт» отказался от выхода на IPO Бизнес, 16:02 «Реал» объявил о трансфере футболиста «Порту» Спорт, 15:52 73% держателей не расплачиваются Bitcoin: зачем вообще нужна криптовалюта Крипто, 15:51 В Crispian заявили об отсутствии планов продавать долю в «Норникеле» Бизнес, 15:50 В Киеве найден мертвым сотрудник администрации президента Украины Политика, 15:50 Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд Бизнес, 15:34 РЖД открыли продажу билетов в поезда с новыми плацкартными вагонами Общество, 15:32 Бывших акционеров ЮКОСа обязали возместить России €188 тыс. издержек Общество, 15:28 КПРФ решила передать депутатский мандат Алферова Грудинину Политика, 15:19 ФАС заняла сторону «Роснефти» в споре с ЛУКОЙЛом Бизнес, 15:16 Посол заявил об отсутствии предложения Белоруссии войти в состав России Политика, 15:03
Бизнес ,  
0 
Utair представила план финансового оздоровления с запрещенным Boeing
Utair разослала кредиторам новую финансовую модель, рассказали источники РБК. Документ предусматривает агрессивную конкуренцию с «Победой» и сохраняет план перевести парк на Boeing 737 MAX, полеты которых приостановила Росавиация
Фото: Александр Щербак / «Коммерсантъ»

Ведущая переговоры о реструктуризации долгов авиакомпания Utair разослала банкам-кредиторам новую модель финансового оздоровления, сообщили РБК два ознакомившихся с документом источника. Новый бизнес-план банки (среди них Сбербанк, «Траст», Уралсиб, МКБ и другие) получили 7 марта.

В феврале на совещании в Минтрансе Utair обещала предоставить финансовую модель по стабилизации ситуации, перенеся ее подготовку на начало марта. Представители кредиторов заявляли, что не намерены переходить к безакцептному списанию средств и подаче заявки о банкротстве.

В Райффайзенбанке, выступающем консультантом авиакомпании по реструктуризации долга, и в Utair отказались от комментариев. В Сбербанке, Уралсибе, МКБ и «Трасте» не ответили на запрос РБК.

Что предлагает авиакомпания

Новая финансовая модель Utair не предусматривает немедленного возвращения к обслуживанию и погашению кредитов, говорят собеседники РБК, по словам которых, выплаты по долгам могут быть включены в план по результатам встречи с кредиторами. Эта встреча пройдет после 20 марта, уточнил один из собеседников РБК.

Какие долги реструктурирует Utair

Utair, пятая по размеру российская авиакомпания, в начале декабря 2018 года начала процедуру реструктуризации семилетнего кредита на 18,9 млрд руб., который синдикат из 11 банков предоставил в 2015 году. Спустя две недели после этого авиакомпания приостановила выплаты процентов по кредиту, пообещав возобновить их летом 2019 года. Идею пока поддержал только Сбербанк (один из крупнейших кредиторов авиакомпании), остальные банки с ним не согласились.​

Обновленная модель содержит информацию о планирующейся реструктуризации лизинговых соглашений. В 2012-2013 годах Utair заключила договоры лизинга с «ВТБ Лизинг», «Сбербанк Лизинг» и «ВЭБ-лизинг»​​ на покупку самолетов. Но данных о том, что Utair имеет договоренности с лизинговыми компаниями, кредиторам не поступало, добавляют собеседники РБК.​​ «Лизинговые компании имеют возможность относительно оперативно приостановить эксплуатацию бортов, а это весомый аргумент давления, которого нет у других кредиторов», — отметил один из источников РБК.

Перевозчик рассчитывает на рост бизнеса за счет агрессивной конкуренции с группой компаний «Аэрофлот», включая лоукостер «Победа», подчеркивает один из собеседников РБК.

В связи с этим кредиторы планируют на встрече с менеджментом авиакомпании поднять вопрос о том, что, в отличие от «Победы», Utair не обладает резервом для демпинга и такая стратегия может быть реализована в ущерб банкам, говорит источник РБК, близкий к одному из кредиторов.

Авиакомпания также указала на потребность в привлечении заемных средств для финансирования оборотного капитала, но источник денежных средств в модели не раскрыла, говорят собеседники РБК. В декабре прошлого года Utair пропустила платеж по кредитам, чтобы обеспечить свою операционную деятельность. «Кредиторы опасаются повторения. Но сейчас ситуация усугубляется тем, что теперь поставщики будут работать с авиакомпанией только по предоплате, а это потребует большего объема оборотного капитала», — говорит источник РБК среди кредиторов.

Приостановленный MAX

В новой финансовой модели авиакомпания сохраняет план по переводу авиапарка на Boeing 737 MAX, эксплуатация которого была временно приостановлена 13 марта после катастрофы в Эфиопии. В Utair ранее сообщали, что планируют получить первый самолет летом 2019 года. Однако представитель перевозчика заявил РБК, что будет использовать судно лишь при стопроцентной гарантии его безопасности от производителя. В прошлом году авиакомпания договорилась о поставке 30 самолетов. Источники в банках-кредиторах сообщили РБК, что в новой модели речь идет «о контракте на около 20 Boeing 737 MAX».​

Почему останавливают полеты Boeing 737 MAX

Многие страны мира стали приостанавливать эксплуатацию Boeing 737 MAX, после того как 10 марта самолет этой модели разбился в Эфиопии. 157 человек, включая трех граждан России, погибли. За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа самолета модели MAX: в октябре 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. В России самолеты этой модели эксплуатирует только авиакомпания S7, накануне, 12 марта она приняла решение приостановить использование таких лайнеров. 14 марта Росавиация запретила полеты над территорией России ​самолетов Boeing 737 MAX.

Замминистра транспорта Александр Юрчик на коллегии Росавиации говорил, что к катастрофам, произошедшим с лайнерами этой модели в Индонезии и Эфиопии, могли привести недостатки разработки и сертификации самолетов.

У Utair есть потребность в обновлении флота, отмечает заместитель директора рейтингового агентства АКРА Александр Гущин. «Безусловно, согласно заявленным характеристикам​ самолеты семейств neo и max имеют очень высокую операционную эффективность использования, но и стоимость на старте у них довольно высокая», — подчеркивает эксперт.

Источник РБК, близкий к одному из кредиторов, говорит, что банки не видят проблемы в том, что Utair делает ставку на лайнер, полеты которого сейчас приостановлены. «Корпорация Boeing уже сделала выводы после нескольких катастроф и приняла меры по устранению недостатков Boeing 737 MAX. А отказ авторитетных авиакомпаний от контрактов по этой модели — хороший аргумент для снижения его цены», — говорит источник РБК.

Авторы: Мария Кокорева, Екатерина Литова
Теги: Boeing 737, Utair
Материалы по теме
«Траст» получил предложения о выкупе долга Utair
Бизнес
Utair ответила на планы контрагентов подать иски о банкротстве компании
Бизнес
Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter