Utair представила план финансового оздоровления с запрещенным Boeing

Какие долги реструктурирует Utair Utair, пятая по размеру российская авиакомпания, в начале декабря 2018 года начала процедуру реструктуризации семилетнего кредита на 18,9 млрд руб., который синдикат из 11 банков предоставил в 2015 году. Спустя две недели после этого авиакомпания приостановила выплаты процентов по кредиту, пообещав возобновить их летом 2019 года. Идею пока поддержал только Сбербанк (один из крупнейших кредиторов авиакомпании), остальные банки с ним не согласились.​

Обновленная модель содержит информацию о планирующейся реструктуризации лизинговых соглашений. В 2012-2013 годах Utair заключила договоры лизинга с «ВТБ Лизинг», «Сбербанк Лизинг» и «ВЭБ-лизинг»​​ на покупку самолетов. Но данных о том, что Utair имеет договоренности с лизинговыми компаниями, кредиторам не поступало, добавляют собеседники РБК.​​ «Лизинговые компании имеют возможность относительно оперативно приостановить эксплуатацию бортов, а это весомый аргумент давления, которого нет у других кредиторов», — отметил один из источников РБК.

Перевозчик рассчитывает на рост бизнеса за счет агрессивной конкуренции с группой компаний «Аэрофлот», включая лоукостер «Победа», подчеркивает один из собеседников РБК.

В связи с этим кредиторы планируют на встрече с менеджментом авиакомпании поднять вопрос о том, что, в отличие от «Победы», Utair не обладает резервом для демпинга и такая стратегия может быть реализована в ущерб банкам, говорит источник РБК, близкий к одному из кредиторов.

Авиакомпания также указала на потребность в привлечении заемных средств для финансирования оборотного капитала, но источник денежных средств в модели не раскрыла, говорят собеседники РБК. В декабре прошлого года Utair пропустила платеж по кредитам, чтобы обеспечить свою операционную деятельность. «Кредиторы опасаются повторения. Но сейчас ситуация усугубляется тем, что теперь поставщики будут работать с авиакомпанией только по предоплате, а это потребует большего объема оборотного капитала», — говорит источник РБК среди кредиторов.

Приостановленный MAX

В новой финансовой модели авиакомпания сохраняет план по переводу авиапарка на Boeing 737 MAX, эксплуатация которого была временно приостановлена 13 марта после катастрофы в Эфиопии. В Utair ранее сообщали, что планируют получить первый самолет летом 2019 года. Однако представитель перевозчика заявил РБК, что будет использовать судно лишь при стопроцентной гарантии его безопасности от производителя. В прошлом году авиакомпания договорилась о поставке 30 самолетов. Источники в банках-кредиторах сообщили РБК, что в новой модели речь идет «о контракте на около 20 Boeing 737 MAX».​

Почему останавливают полеты Boeing 737 MAX Многие страны мира стали приостанавливать эксплуатацию Boeing 737 MAX, после того как 10 марта самолет этой модели разбился в Эфиопии. 157 человек, включая трех граждан России, погибли. За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа самолета модели MAX: в октябре 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. В России самолеты этой модели эксплуатирует только авиакомпания S7, накануне, 12 марта она приняла решение приостановить использование таких лайнеров. 14 марта Росавиация запретила полеты над территорией России ​самолетов Boeing 737 MAX. Замминистра транспорта Александр Юрчик на коллегии Росавиации говорил, что к катастрофам, произошедшим с лайнерами этой модели в Индонезии и Эфиопии, могли привести недостатки разработки и сертификации самолетов.

У Utair есть потребность в обновлении флота, отмечает заместитель директора рейтингового агентства АКРА Александр Гущин. «Безусловно, согласно заявленным характеристикам​ самолеты семейств neo и max имеют очень высокую операционную эффективность использования, но и стоимость на старте у них довольно высокая», — подчеркивает эксперт.

Источник РБК, близкий к одному из кредиторов, говорит, что банки не видят проблемы в том, что Utair делает ставку на лайнер, полеты которого сейчас приостановлены. «Корпорация Boeing уже сделала выводы после нескольких катастроф и приняла меры по устранению недостатков Boeing 737 MAX. А отказ авторитетных авиакомпаний от контрактов по этой модели — хороший аргумент для снижения его цены», — говорит источник РБК.