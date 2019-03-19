Жители разрушенного взрывом дома в Магнитогорске купили 72 квартиры

Жильцы дома в Магнитогорске, который частично обрушился в результате взрыва 31 декабря 2018 года, приобрели 72 квартиры. Об этом говорится на сайте губернатора Челябинской области.

Всего в списке жильцов 7-го и 8-го подъездов, которые были разрушены, 139 собственников. На приобретение жилья из федерального бюджета им выделено 133 млн 625,7 тыс. рублей. По словам министра социальных отношений Челябинской области Татьяны Никитиной, расчет единовременной денежной выплаты осуществляется исходя из площади утраченного жилья.

Жильцы остальных подъездов также могут покинуть дом. «Кто по тем или иным причинам не хочет оставаться в этом доме, сможет приобрести новое жилье, причем люди не ограничены в выборе: они смогут купить жилые дома или квартиры в любом населенном пункте», — приводятся слова губернатора Бориса Дубровского. Чиновник добавил, что желающие могут остаться в своих квартирах.

На расселение здания направлено 900 млн руб., в том числе 500 млн руб. из федерального бюджета.