Обрушившийся при взрыве дом в Магнитогорске признали пригодным для жизни

Обрушившийся при взрыве дом в Магнитогорске признали пригодным для жизни

Специалисты признали пригодным для проживания дом в Магнитогорске, частично обрушившийся из-за взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Инженерно-строительную экспертизу проводила компания АО «Магнитогорский Гипромез», которая передала заключение администрации. В документах говорится, что «конструкции находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания».

В администрации отметили, что после этого документы передадут на государственную экспертизу. Заключение планируется выдать 25 марта. Если она утвердит заключение о пригодности дома для проживания, то будет проведен капитальный ремонт, а также благоустроят дворовую территорию.

Отмечается, что окончательное решение огласят до 1 апреля на межведомственной комиссии.