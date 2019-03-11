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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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Взрыв в Магнитогорске ,  
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Обрушившийся при взрыве дом в Магнитогорске признали пригодным для жизни

Специалисты признали пригодным для проживания дом в Магнитогорске, частично обрушившийся из-за взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Инженерно-строительную экспертизу проводила компания АО «Магнитогорский Гипромез», которая передала заключение администрации. В документах говорится, что «конструкции находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания».

Фотогалерея 
Снос обрушившихся от взрыва подъездов в Магнитогорске. Фоторепортаж

В администрации отметили, что после этого документы передадут на государственную экспертизу. Заключение планируется выдать 25 марта. Если она утвердит заключение о пригодности дома для проживания, то будет проведен капитальный ремонт, а также благоустроят дворовую территорию.

Отмечается, что окончательное решение огласят до 1 апреля на межведомственной комиссии.

Часть дома на улице Карла Маркса обрушилась 31 декабря 2018 года. В результате погибли 39 человек.

После этого губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что дом не будут сносить. Жильцы дома составили петицию с просьбой расселить дом. Впоследствии президент Владимир Путин поручил выполнить эту просьбу. При этом вице-премьер Виталий Мутко отмечал, что расселение ​будет добровольным.

Теги: Магнитогорск, жилой дом, обрушение
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