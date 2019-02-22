Правительство повысит социальные пенсии на 182 руб.

С 1 апреля социальные пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 2%. Это меньше, чем ранее планировал Пенсионный фонд, и меньше уровня инфляции за прошлый год

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Минтруд предложил провести индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2019 года на 2%, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

«В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 182 руб. и после повышения составит 9266 руб.», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно действующему законодательству индексация социальных пенсий проводится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера (ПМП) за прошедший год. Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в России за 2018 год (8483 руб.) и за 2017 год (8315 руб.) темп роста прожиточного минимума пенсионера за 2018 год составил 102%. Таким образом, рост на 2% оказался меньше инфляции за предыдущий год (4,2%) и меньше, чем планировалось ранее Пенсионным фондом (+2,4%).

Средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 268 и 270 руб. и после повышения составит 13 674 и 13 812 руб. соответственно. Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 251 руб. (до 12 899 руб.), средняя пенсия по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 214 руб. (до 10 942 руб.).