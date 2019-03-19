AliExpress подвел первые итоги продаж по модели социального шопинга

Продажи товаров, которые могут оформляться как групповой заказ (социальный шопинг), в некоторых категориях онлайн-ретейлера AliExpress (входит в Alibaba Group) могут достигать 100%, рассказал РБК представитель площадки первые результаты работы модели.

Групповые покупки AliExpress запустил весной 2018 года. Как пояснял РБК Лю Вэй, глава AliExpress в России, в Китае social commerce — «это не просто тренд, это настоящий бум». «Например, на AliExpress с недавнего времени есть канал Cheaper with friends («С друзьями дешевле»). Суть простая — покупатель выбирает товар, приглашает знакомых через соцсети или мессенджеры купить его вместе и получает очень существенную скидку за групповой шопинг», — отмечал он.

Как пояснил представитель ретейлера, сейчас групповой шопинг доступен для более чем 100 категорий, включая наиболее популярные: электронику, одежду, косметические товары и т.п. Количество групповых сделок для таких товаров в среднем составляет до 40% от общего объема заказов, но по некоторым брендам может достигать и 100%.

«Мы запускали услугу социального шопинга внутри раздела «Лоукостер» с недорогими товарами. И сейчас самая частая покупка с привлечением друзей — это электроника и аксессуары стоимостью около 1000 руб. Мы видим взрывной спрос на групповые покупки в период больших праздников, например, к Новому году, 14 февраля, 8 марта и т.п. При этом продажи наиболее популярных товаров с использованием социальной составляющей даже в обычные дни могут превышать результаты таких крупных распродаж, как День холостяка», — поясняет Лю Вэй. ​

Компания рассчитывает на расширение групповых заказов после интеграции AliExpress в российскую социальную сеть «ВКонтакте», которая началась в конце февраля в рамках создания совместного предприятия. В сентябре прошлого года Alibaba Group объявила о создании новой компании — AliExpress Russia. Основным владельцем новой компании с долей 48% станет Alibaba Group, остальное разделят российские партнеры: «МегаФон» получит 24%, Mail.Ru Group (владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники») — 15%, Российский фонд прямых инвестиций — 13%.