Шереметьево опровергло уход самолета на второй круг из-за погрузчика

Информация о том, что пассажирский самолет был вынужден при посадке уйти на второй круг из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе московского аэропорта.

Как пояснили в воздушной гавани, вечером 18 марта самолет «Аэрофлота», следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Москва, при заходе на посадку в Шереметьево ушел на второй круг по решению командира воздушного судна. В 22:40 лайнер приземлился в штатном режиме.

На взлетно-посадочной полосе в это время не было спецтранспорта и техники, подчеркнули в пресс-службе.

О том, что самолет «Аэрофлота» не смог приземлиться с первого раза из-за погрузчика на полосе, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пассажиров. Как писала интернет-газета, при посадке, когда до земли оставалось около 150 м, самолет резко поднялся и оказался на километровой высоте. Сделав круг, лайнер благополучно приземлился.