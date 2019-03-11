Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе

Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе

Самолет российской авиакомпании совершил экстренную посадку в столице Азербайджана. Причиной стало предположение о заложенной на борту бомбе

Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

Лайнер «Уральских авиалиний», следовавший в московский аэропорт Домодедово, совершил экстренную посадку в Баку. Причиной стало подозрение командира воздушного суда на наличие бомбы на борту, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта имени Гейдара Алиева. Российский лайнер экстренно сел в Баку из-за записки о наличии взрывного устройства на борту, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе аэропорта РБК уточнили, что по тревоге были подняты и приведены в готовность все экстренные службы аэропорта.

«Всего на борту лайнера, включая членов экипажа находилось 225 человек. Командир экипажа принял решение об эвакуации с борта пассажиров», — сообщили в бакинском аэропорту.

«В данный момент МЧС, МВД и другие ведомства работают на месте. Пассажиры эвакуируются, 216 пассажиров и 9 членов экипажа находились на борту», — заявил РБК представитель МЧС республики Азербайджан.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах сообщал, что посадка Airbus 321 в Баку вызвана техническими причинами. Перед посадкой в столице Азербайджана самолет некоторое время кружил над аэропортом, вырабатывая топливо.