В Шереметьево грузовой Boeing столкнулся с мачтой освещения

В Шереметьево грузовой Boeing столкнулся с мачтой освещения

При инциденте в аэропорту Шереметьево Boeing 747 получил повреждение крыла. Причиной столкновения могла быть ошибка обслуживающего персонала

Boeing 747 авиакомпании AirBridgeCargo (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В московской аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing получил повреждения при столкновении с мачтой освещения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Информацию также подтверждает телеканал «РЕН-ТВ».

Повреждения получил Boeing 747 компании AirBridgeCargo. Эта авиакомпания входит в состав группы компаний «Волга-Днепр». Инцидент произошел при буксировке самолета. Boeing задел мачту освещения крылом, при этом он повредил законцовку крыла и закрылки.

«РЕН-ТВ» опубликовал фотографии с места происшествия.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.