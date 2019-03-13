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В Шереметьево грузовой Boeing столкнулся с мачтой освещения
При инциденте в аэропорту Шереметьево Boeing 747 получил повреждение крыла. Причиной столкновения могла быть ошибка обслуживающего персонала
Boeing 747 авиакомпании AirBridgeCargo (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В московской аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing получил повреждения при столкновении с мачтой освещения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Информацию также подтверждает телеканал «РЕН-ТВ».

Повреждения получил Boeing 747 компании AirBridgeCargo. Эта авиакомпания входит в состав группы компаний «Волга-Днепр». Инцидент произошел при буксировке самолета. Boeing задел мачту освещения крылом, при этом он повредил законцовку крыла и закрылки.

«РЕН-ТВ» опубликовал фотографии с места происшествия.


В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

По данным «Комсомольской правды», правоохранительные органы рассматривают в качестве предварительной причины случившегося ошибку сопровождающего буксировщика. «Когда самолеты буксируют в точку запуска, то один сопровождающий идет в наушниках и с пилотами с земли связь ведёт. А другой сопровождающий идет под крылом — следит, чтобы борт ничего не зацепил. Вероятно, это была его ошибка», — рассказал собеседник издания.

Авиаконцерн Boeing столкнулся с проблемами и запретом полетов части лайнеров после катастрофы в Эфиопии 10 марта. Тогда вскоре после взлета разбился лайнер новейшей модели Boeing 737-8 MAX, погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Еще один самолет модели Boeing 737 MAX разбился в конце октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

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Единственный эксплуатант Boeing 737 MAX в России приостановил их полеты

После этого ряд стран ввел запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX, в том числе все страны ЕС. В России полеты самолетов этой модели временно прекратил их единственный эксплуатант — авиакомпания «Глобус», дочка S7.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Boeing, Шереметьво
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