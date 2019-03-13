В Шереметьево грузовой Boeing столкнулся с мачтой освещения

В московской аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing получил повреждения при столкновении с мачтой освещения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Информацию также подтверждает телеканал «РЕН-ТВ».
Повреждения получил Boeing 747 компании AirBridgeCargo. Эта авиакомпания входит в состав группы компаний «Волга-Днепр». Инцидент произошел при буксировке самолета. Boeing задел мачту освещения крылом, при этом он повредил законцовку крыла и закрылки.
«РЕН-ТВ» опубликовал фотографии с места происшествия.
В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.