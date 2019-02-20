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Во Внуково частный самолет «подрезал» заходивший на посадку Boeing
Наземным службам аэропорта удалось предотвратить столкновение двух самолетов после того, как взлетавший Bombardier превысил заданную высоту. В это время на посадку заходил лайнер Utair
Фото: Татьяна Белякова / ТАСС

Во время взлета в аэропорту Внуково самолет Bombardier Challenger 600 не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, превысив разрешенный эшелон в 2 тыс. м. В это время на посадку заходил пассажирский Вoeing 737-400 авиакомпании Utair, следовавший рейсом UTА490 Санкт-Петербург — Москва (Внуково), рассказал РБК источник, близкий к службе управления воздушным движением аэропорта.

Собеседник РБК уточнил, что после срабатывания наземной системы предупреждения об опасных сближениях столкновение самолетов удалось предотвратить.

По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел 19 февраля около 15:30 мск, частный бизнес-джет Bombardier вылетал в Уфу.

РБК направил запросы в пресс-службы аэропорта Внуково и авиакомпании Utair.

В середине февраля во время буксировки во Внуково столкнулись самолеты авиакомпаний «Россия» и Azur Air. Оба борта были без пассажиров. В «России» отметили тогда, что буксировку лайнера производила сторонняя обслуживающая компания.

Проверкой инцидента занималось Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. По словам главы ведомства Ларисы Марковец, при столкновении были повреждены стабилизатор одного лайнера и правый винглет (законцовка крыла) другого. Позже СК опубликовал видео повреждений самолета.

Авторы: Дмитрий Серков, Владислав Гордеев
При участии: Егор Губернаторов
Теги: авиапроисшествия, Внуково, взлет
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