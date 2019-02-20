Во Внуково частный самолет «подрезал» заходивший на посадку Boeing

Наземным службам аэропорта удалось предотвратить столкновение двух самолетов после того, как взлетавший Bombardier превысил заданную высоту. В это время на посадку заходил лайнер Utair

Фото: Татьяна Белякова / ТАСС

Во время взлета в аэропорту Внуково самолет Bombardier Challenger 600 не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, превысив разрешенный эшелон в 2 тыс. м. В это время на посадку заходил пассажирский Вoeing 737-400 авиакомпании Utair, следовавший рейсом UTА490 Санкт-Петербург — Москва (Внуково), рассказал РБК источник, близкий к службе управления воздушным движением аэропорта.

Собеседник РБК уточнил, что после срабатывания наземной системы предупреждения об опасных сближениях столкновение самолетов удалось предотвратить.

По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел 19 февраля около 15:30 мск, частный бизнес-джет Bombardier вылетал в Уфу.

РБК направил запросы в пресс-службы аэропорта Внуково и авиакомпании Utair.

В середине февраля во время буксировки во Внуково столкнулись самолеты авиакомпаний «Россия» и Azur Air. Оба борта были без пассажиров. В «России» отметили тогда, что буксировку лайнера производила сторонняя обслуживающая компания.