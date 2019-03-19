Три человека получили ранения при стрельбе в Нью-Йорке

Три человека получили ранения при стрельбе в Нью-Йорке

Три человека получили ранения в ходе перестрелки в Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC New York​ ​со ссылкой на полицию.

Пострадавшими оказались два 18-летних молодых человека и один 23-летний. Их госпитализировали. Телеканал PIX11 добавляет, что травмы не представляют угрозы для жизни.

Перестрелка между бандитами произошла около 20:00 по местному времени 18 марта (03:00 мск 19 марта) в Восточном Гарлеме. Телеканал отмечает, что в связи со стрельбой никого не арестовали.

Накануне неизвестный открыл стрельбу в трамвае в нидерландском городе Утрехте. В результате пострадали несколько человек и один погиб. Власти Нидерландов не исключили версию теракта.