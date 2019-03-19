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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Общество ,  
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В Совете Европы выразили тревогу по поводу приговора Титиеву

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что встревожена приговором в отношении главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева. Об этом говорится в заявлении комиссара, поступившем в РБК.

«С самого начала обвинения в хранении марихуаны в отношении господина Титиева не заслуживали доверия», — сказала она.

По ее словам, его заявление о том, что ему подбросили наркотики, не рассмотрели должным образом. Она добавила, что ранее обращала внимание Генпрокурора Юрия Чайки на «многочисленные недостатки» дела, которые выявил Совет по правам человека при президенте (СПЧ). Комиссар также просила принять меры, чтобы обеспечить права Титиева и освободить его из-под стражи.

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«К сожалению, я так и не получила ответа на сегодняшний день», — подчеркнула она. Миятович призвала власти России следить за тем, чтобы судебную систему страны не использовали для преследования правозащитников. Она добавила, что планирует обсудить с российскими властями этот вопрос в срочном порядке.

Шалинский городской суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения по делу о хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). Его задержали 9 января 2018 года. Полицейские нашли в его машине пакет с веществом, которое имело «специфический запах марихуаны». Титиев заявлял, что пакет ему подбросили, пока один из полицейских проверял у него документы. Он также рассказывал, что его задержали незаконно, без понятых. «Мемориал» также отмечал нарушения.

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Адвокат правозащитника Петр Заикин сообщил, что Титиев сможет в мае обратиться с ходатайством о досрочном освобождении, если вышестоящая инстанция отменит приговор.

Теги: «Мемориал», Чечня, Совет Европы
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